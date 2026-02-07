Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB花旦朱晨麗歎海鮮露白滑胸口 傳遭雪藏兩年冇劇開 疑戀富家子外遊洩「闊太」風範？

影視圈
38歲港姐冠軍、TVB花旦朱晨麗近年劇集產量大減，久未有新作推出，惹來外界揣測她已被TVB投閒置散，甚至被「雪藏」的傳言。然而，事業疑似停滯的她，生活卻依然富泰寫意。近日她飛赴馬來西亞旅行，並在IG上分享了一段自拍短片，展露白滑胸口，狀態大好。

朱晨麗遊大馬嘆盡美食

從朱晨麗分享的影片和帖文可見，她此行是到訪馬來西亞沙巴，並留言興奮表示：「實現了理想的海鮮自由」。片中的她身穿白色低胸吊帶衫，外面披上白色黑點長袖上衣，戴著太陽眼鏡和心形頸鏈，在充滿熱帶風情的水上餐廳自拍，心情極佳。她寫道：「遠離塵囂，來海上的農莊品嘗鮮美的海鮮，無盡夏里享受海鮮美食的慢生活。」

影片記錄了她的美食之旅，包括到訪當地的海鮮餐廳，品嚐了龍蝦、清蒸野生筍殼魚等豐富菜式，更對當地新鮮的榴槤讚不絕口，直言：「很難拒絕馬來西亞的榴槤」，生活過得相當愜意。

相關閱讀：朱晨麗成功躋身名媛圈？ 傳戀百億富二代後工作量減頻與闊太名流同框  攬實TVB高層合照

朱晨麗事業停滯傳低調戀富家子

朱晨麗自2024年初拍畢劇集《反黑英雄》後，已兩年沒有接拍新劇，事業發展似乎停滯不前，令「雪藏」之說甚囂塵上。不過，工作量減少未有影響其生活品質。外界一直盛傳她與百億富家子史昊洺（Kenneth）感情穩定，更一度傳出懷孕消息，雖然她本人未有公開承認，但不時在IG、小紅書等分享周遊列國、享受人生的照片，仍被網民笑指盡顯「闊太」風範。

相關閱讀：朱晨麗尷尬提何廣沛結婚  回應跟百億富二代外遊：主動都冇用  TVB工作要等安排？

重溫朱晨麗與何廣沛「6年情」？

