2026 冬季奧運會開幕禮 瑪麗嘉兒任壓軸表演嘉賓疑咪嘴惹網民圍插 史上首度出現「雙主火炬」

2026米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會開幕禮於香港時間今日凌晨假米蘭聖西羅運動場舉行，開幕式亦同時與400多公里外的共同主辦城市科爾蒂納連線。今屆大會請來大批國際知名藝術家和紅星參與開幕式演出，當中更有美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）擔任壓軸表演嘉賓，然而瑪麗的演出卻惹來「咪嘴」疑雲，惹來全球網民圍插。

被質疑毫不費力唱到最高音

瑪麗穿上白X銀色閃亮羽毛晚裝，佩戴了價值1,500萬美元（約1.16億港元）的鑽石項鏈，一身華麗造型現身開幕式舞台。她更一口氣以意大利語唱出名曲《Volare》，及以英語唱出自己的歌曲《Nothing Is Impossible》。不過她在演唱時就被指毫不費力便唱到最高音，又被發現其嘴唇郁動​得比歌聲慢，惹人質疑她「咪嘴」，各地網民群起怒罵她竟在如此重要場合上假唱，連大會也被埋怨：「意大利，拜託！你們也有自己的歌手。」

邀得意大利女太空人參演

幸好開幕禮上還有其他精彩表演，例如中國鋼琴家郎朗與意大利女高音歌唱家Cecilia Bartoli合作演出；出身自南非的金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）則以聯合國和平大使身份，引用已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）生前發言，傳遞和平訊息；意國失明男高音歌唱家Andrea Bocelli亦在管弦樂隊伴奏下高歌；曾參演人氣美劇《白蓮會》的意國女星Sabrina Impacciatore亦與眾舞蹈員合作演出一幕以冬奧百年歷史為主題的舞蹈。此外，開幕禮表演以意國歷史、藝術、時尚為主題，最後更邀得意大利女太空人Samantha Cristoforetti參演以意國科技和未來為主題的表演項目。

因「以巴衝突」問題被噓

表演結束後，輪到各國代表隊登場，其中美國隊出場時雖獲得歡呼聲，但鏡頭一轉到代表美國出席典禮的副總統萬斯（JD Vance）及其夫人烏莎（Usha Chilukuri Vance）時，全場觀眾均報以噓聲。而以色列代表隊出場時，亦因「以巴衝突」問題而被噓。開幕式最終以歷史上首次「雙主火炬」同步點燃作結，主火炬分別設在米蘭的和平之門與科爾蒂納的迪博納廣場，並由高山滑雪選手Alberto Tomba與Deborah Compagnoni於米蘭，以及本屆意大利奪金希望Sofia Goggia在科爾蒂納點燃聖火。