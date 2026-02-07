50年代「天才童星」狀態媲美事業巔峰 靠慢活走出抑鬱症陰霾 已看破生死決開心過活

現年71歲、出身自演藝世家的馮寶寶，父親是著名演員馮峰，媽媽是演員陳惠瑜。馮寶寶從兩歲半出道至今，拍攝超過200部電影，其中從6歲至9歲最紅的童年時期，拍攝超過120部電影，包括《可憐天下父母心》、《夜光杯》等，曾被譽為是「中國電影有史以來唯一可以掛頭牌賣座的童星」。馮寶寶曾到英國讀書，留學回港後重操故業，先後在電視和電影重新演出，在1993年及1994年憑《92黑玫瑰對黑玫瑰》及《新不了情》，連奪兩屆金像獎最佳女配角。

馮寶寶全程面露笑容兼狀態回勇

馮寶寶的人生經歷高低跌宕，曾兩度離婚兼飽受情緒病困擾，近年於馬來西亞檳城深居簡出，甚少參與幕前演出又或者在公眾場合公開露面。近日馮寶寶罕有現身接受訪問，當日她穿著一件鮮艷的黃色上衣，配戴著時尚的太陽眼鏡和項鍊，打扮優雅，全程面露笑容兼狀態回勇，似乎生活相當寫意和放鬆。

馮寶寶狀態媲美演藝生涯高峰期

梳了高髻的馮寶寶打扮似足貴婦，雖然淡出幕前一段時間，不過依然星味極濃，皮膚依然白滑，絲毫未見老態，狀態媲美演藝生涯的高峰時期。馮寶寶在訪問上稱在檳城生活快將10年：「呢度嘅生活節奏令我覺得好舒服，天氣係熱啲，但係空氣好好，有好多朋友都嚟過搵我，嚟緊我屋企會大裝修，遲啲可以歡迎一啲朋友過嚟探我。」馮寶寶過去曾公開表示飽受情緒病困擾，患上抑鬱症多年，需服藥長達18年抗病，坦言已看破生死，但移居檳城後因當地生活節奏緩慢，適合目前的精神狀況，所以現時對每日生活均感抱恩。

馮寶寶曾有過兩段婚姻

馮寶寶曾有過兩段婚姻，馮寶寶為首任丈夫招再強誕下兩子，1986年發現丈夫欠債，二人離婚兒子歸前夫撫養，到了1999年改嫁馬來西亞著名建築師翁兆泉，可惜2012年離婚收場。馮寶寶的大仔招啟宗醉心電影，現時做副導演，經常四出工作：「最初我唔係好贊成個仔入行，始終呢一行收入唔穩定，但係呢個係佢嘅心願，做媽媽唯有全力支持。」二子招啟正則在上海有自己的事業，雖然兩個兒子沒有跟母親同住，但一有時間，兒子便會過來大馬與馮寶寶見面。早年馮寶寶曾經說過要出自傳：「後來又覺得情緒上唔想再寫，不如向前看，何必繼續要去諗，無謂咁唔開心過每一日。」

