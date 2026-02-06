52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉  久未現身面容有大變化  積極轉跑道性向成疑

現年52歲的TVB「金牌司儀」李浩林（Derek），近年大幅減產，鮮有在香港幕前亮相。他去年透露在北京大學修畢經濟課程，並明言有意「轉跑道」。他近日罕有地在社交媒體上分享近況，原來是遠赴瑞士完成了一項創舉——成功登上名震全球的少女峰，亦展現最新狀態。

李浩林征服少女峰

從他分享的相片可見，成功征服雪山的李浩林顯得極度興奮。他身穿全套厚實的雪地裝備，坐在雪地上，張開雙臂，雙腿呈V字形，對著鏡頭露出燦爛的笑容，其可愛的甫士盡顯「少女心」。他身後是壯麗的雪山和一支瑞士國旗，他在帖文中寫道：「成就解鎖：登上瑞士少女峰」，喜悅之情溢於言表。

相關閱讀：TVB紅牌司儀與不老男神親密合照 年過五十皆未娶 曾被拍到參加同志派對

李浩林明顯清減不少

而在另一張於瑞士拍攝的近照中，李浩林身穿輕便的灰色上衣和運動褲，外搭一件黑色外套，倚在欄杆上，面帶微笑。雖然依舊神采飛揚，但臉上似乎也留下了些許歲月的痕跡，顯得比以往清瘦不少。

李浩林成娛圈「最貴司儀」

李浩林畢業於美國西北大學，精通兩文三語，憑藉其極佳的口才和儒雅的書卷氣質，自90年代起便成為TVB各大綜藝晚會，如《萬千星輝賀台慶》的「鐵腳」司儀。據業內人士透露，若撇除曾志偉及鄭裕玲（DoDo）等殿堂級人馬，李浩林的身價可謂冠絕香港娛樂圈，是名副其實的「最貴司儀」。

相關閱讀：52歲TVB金牌司儀疑退出幕前？北京大學修畢經濟課程 6字總結轉跑道決心

李浩林積極轉跑道

近年，他似乎已決心轉型。去年他分享了在北京大學經濟學院進修的照片，並發表「換賽道轉型中」的宣言，似乎為其大幅減產、淡出幕前作出了最好的解釋。

李浩林性取向惹揣測

雖然事業有成，但李浩林的感情生活一直非常神秘。多年來他絕少與異性傳出緋聞，身邊卻總有男士相伴。他曾多次被傳媒拍到參加同志派對，並曾主持性小眾平權活動Pink Dot，令其性取向一直成疑。已「出櫃」的資深DJ梁兆輝更曾稱李浩林是TVB的「阿姐」，為其性向增添了更多想像空間。