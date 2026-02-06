65歲「金牌配角」吳廷燁憔悴露面 頸暴青筋中氣不足 靠做一事為身體充電：唔做就唔夠精神

有「金牌配角」之稱的65歲吳廷燁近年健康狀態成為焦點，雖然與以往一樣瘦削，但面頰凹陷兼略見憔悴，一度令人擔憂他的健康狀況。有一段時間未有現身的吳廷燁近日終「上水」在抖音拍片晒近況，片中看到吳廷燁面頰凹陷，頸部的青筋凸顯，狀態憔悴，連說話都欠缺中氣。

吳廷燁與影帝梁朝偉份屬好友

吳廷燁在1982年於第11期TVB電視藝員訓練班畢業，當時同班同學有周星馳及吳鎮宇，吳廷燁更與影帝梁朝偉成為好友，當日梁朝偉與劉嘉玲結婚，吳廷燁擔任首席伴郎。吳廷燁在圈中出名的孝順仔，當年離開亞視後北上發展，至近幾年為照顧年紀老邁的母親，決定回流返香港照顧。

相關閱讀：63歲吳廷燁健康狀況令人擔憂？現身友人派對身形再度暴瘦頸部青筋盡現

吳廷燁外貌似乎更見憔悴

有一段時間未有現身的吳廷燁，日前終於更新抖音，不過他的外貌似乎更見憔悴，雖然近日天氣回暖，但他依然穿上厚厚的背心羽絨，獨自坐在茶餐廳嘆茶，以沙啞的聲線稱飲羅漢果茶兼食海南雞飯，其後又貼上做運動的相片並說：「今天要努力，因為我不做運動就不夠精神，可以說充電吧。」性格低調的吳廷燁鮮有談及自己的健康狀況，只是曾貼上與媽媽的合照時，曾留言表示：「我好好，大家唔好擔心！」

吳廷燁因性格問題星途受阻

吳廷燁初入行在劇集中參演跑龍套角色，當時吳廷燁與初戀情人分手，深受情傷影響而缺席TVB一個重要節目，結果TVB沒有與吳廷燁簽約，他惟有入亞視藝員訓練班並效力亞視。在1998年因亞視劇集《我和殭屍有個約會》飾演「堂本真悟」而為人熟悉，多年來演過不少奸角，2007年與亞視約滿後，曾向電影圈發展，但因性格問題令他決定放棄，轉戰國內拍電視劇：「嗰陣都係拍啲普通角色，得幾組戲兼錢又少，仲要睇人面色，點解仲要留喺香港拍？所以咪索性返內地拍劇，一來可以揀劇本、錢又多，時間又好。」本來吳廷燁在內地發展不俗，因高齡媽媽突然心臟有問題，他就馬上回港抽時間陪伴她，由半山寓所搬回黃大仙鳳德邨公屋居住。

相關閱讀：62歲吳廷燁罕晒「女朋友」合照露冧爆笑容 自爆愛拖住手全天候陪伴