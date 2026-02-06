張繼聰視音樂為低潮期舒適圈 4.9約定歌迷麥花臣見

張繼聰入行超過20年，始終以「歌手」為初心持續創作，面對「下一步應該係點？」的提問，他的答案堅定， 「無論下一步係點，我都會繼續我嘅唱、作之路！」他將於4月9日（星期三）晚上8時，在麥花臣場館舉行由Live Nation HK主辦的《張繼聰 WHAT’S NEXT LIVE 2026》個唱。

歌手初心不變

從2005年出道，張繼聰歷經高低起跌，到如今在影視、音樂領域備受認可，他形容音樂是他低潮時的舒適圈，也是分享人生感悟最直接的媒介。即使再忙碌，依然堅持推出作品，如20周年紀念作《白紙一張》及《玻璃窗的我》，以歌紀錄心路歷程。

「WHAT’S NEXT？」是每個人在不同階段都會面對的，對張繼聰而言，這個問題的答案不在別處，就在他熱愛的舞台之上，這次演唱會正是他的回應：以最純粹的音樂與樂迷交心。屆時張繼聰演繹多首不同時期的代表作及心水作品，與樂迷一起回顧過去，展望充滿無限可能的「下一步」。演唱會門票將於2月11日（星期三）起公開發售。