古天樂推出首張精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》 2月14日情人節面世

古天樂入行逾30年演過無數經典角色，由「楊過」到今期又再流行的「項少龍」，不僅影視作品深入民心，其歌曲對跨世代樂迷同樣耳熟能詳，隨着《天命最高》唱到街知巷聞，古天樂正式宣布將推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，鐵定2月14日情人節面世，而充滿賀年氣氛的型爆宣傳照及唱片封套今日更全面曝光！

集合歷年來經典金曲

古天樂先後勇奪視帝、影帝殊榮，又曾在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲歌迷投選為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，同年與謝安琪合唱的《(一個男人)一個女人和浴室》廣獲推崇揚威頒獎禮。精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》集合了古天樂歷年來經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我這種男人》、《吻得到 愛不到》、《Mr. Cool》、《(一個男人)一個女人和浴室》，聯同劉德華為《掃毒2天地對決》破天荒合唱的主題曲《兄弟不懷疑》，還有向張國榮致敬、與古巨基合唱的《當年情》，當然少不了偕林峯為《尋秦記》唱出的合唱版《天命最高》。

古生親自挑選十首歌曲

正如碟名「BACK TO THE PAST」，回望多年來的歌唱生涯，古天樂早前在公開場合上透露：「不排除再會開金口唱歌！」雖然尚未有出新歌企劃，但精選專輯一次過網羅25年來的代表作。為隆重其事，專輯的母帶處理（Mastering）更特別在英國進行，全碟十首歌曲由古生親自挑選，更難得地打破各大單位的版權界限，實屬難得！與此同時，引發全城曼德拉效應的《天命最高》，項少龍早前趕返現代再進錄音室，以「原汁原味」灌錄這次新版本，更將多年前一直唱錯的「亂局亦一樣人定」，以原裝正版歌詞「亂局亦一樣入定」重唱一次，25年後來一次集體回憶篡改。



《天命最高 BACK TO THE PAST》的宣傳攻勢已告展開，古天樂將為專輯舉辦簽名會活動，唱片除以實體CD上架外，還同時有黑膠（彩膠）應市，是古生首次推出的黑膠專輯唱片，會以兩款封套限量發行，粉絲絕對值得紀念珍藏。