陶大宇郭可盈《刑事偵緝檔案II》再掀回憶殺 「高婕」一舉動揦足網民身心30年 傳因緋聞林文龍呷醋動肝火

近日由劉松仁和江美儀主演的TVB台慶劇《名媛望族》再度掀起集體回憶，劇中飾演三姨太「易懿芳」江美儀完美演繹以英語與劉松仁的對罵，被網民瘋狂洗版，甚至有網民將對白「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」和「我哋三位太太都係名門望族，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家」等對白改作電話鈴聲。

繼《名媛望族》後，另一套30年前由陶大宇和郭可盈主演的《刑事偵緝檔案II》的結局，同樣得網民力推。日前FB專頁「H-E-J-N-O-M <=> 芒姐再現」為《刑事II》30周年出PO：「『如果你係記得我嘅，你返轉頭呀』，絕對係香港電視界其中一個經典場口！記得字幕一上之後，個心揦足成晚，30年後嘅今日仲記得呢種感覺，呢啲係電視撈飯年代嘅集體回憶，係電視精嘅共鳴。」結果在網上成為熱話。

高婕係咪記得返張大勇是都市傳說

經典查案劇《刑事偵緝檔II》中，飾演「張大勇」的陶大宇和「高婕Jessie」郭可盈因誤會衝突進展成情侶，因為CID新女隊員「藍嘉文」郭藹明介入而一度分開，後來二人重修舊好，但身為記者的「高婕Jessie」郭可盈因為調查中學同學被殺案而被疑兇落毒導致失憶。在大結局的一場戲，「高婕Jessie」郭可盈同家人到外國定居，「張大勇」陶大宇趕到機場，在閘口向「高婕Jessie」郭可盈送上二人的訂情信，但依然喚不起昔日情，「高婕Jessie」郭可盈與家人入閘，「張大勇」陶大宇含淚大喊「如果你係記得我嘅，你返轉頭呀」，「高婕Jessie」郭可盈聽到呢句含淚擰轉頭，然後上字幕，未有再交代結局，「芒姐」在專頁上留言：‧「30年前嘅2月2日晚，相信有過百萬香港人都問緊同一個問題︰到底高婕係咪記得返張大勇？好多人到而家對於呢個open ending仍然耿耿於懷。」有網民更留言：「我記得睇完呢個結局，我灰咗一個星期 」、「如果冇咗sammi個首《愛的輓歌》配合，個結局就feel唔到個種遺憾。只會覺得『下！完喇？』咁，難以令觀眾的記憶刻骨銘心」，前DJ麻利亦有留言：「我淨係記得自己嗰晚喊到差啲連個腦都變成流質喺個鼻哥窿度流返出嚟！」

傳林文龍曾禁止郭可盈與陶大宇合作

當年只有24歲的郭可盈被指似日本國民女神長澤正美，郭可盈在劇集裡面與陶大宇扮演情侶、夫婦次數最多，每次出席宣傳活動都像拍住拖開工，多次獲頒「最受歡迎熒幕情侶」，更因此而爆出緋聞，有傳林文龍呷醋曾禁止女友郭可盈與陶大宇合作。多年後二人竟在一次公開訪問驚爆曾過電，只差一步便能發展感情，郭可盈還笑指兩人太專注工作而未有行前一步，陶大宇笑指當年郭可盈卜卜脆，令他曾有遐想，郭可盈還主動相約睇《侏羅紀公園》，不過散場就冇下文，但二人的性格火星撞地球，如果拍拖相信是不開心收場。還有另一笑點，就是陶大宇在戲中不時「啫時」、「車匙」、「遮時」叫郭可盈，成這樣？陶大宇指是「純粹真係講錯」：「從來冇人糾正我，就連郭可盈都冇糾正過我架，總之係讀到錯晒，冇一次嗌得準嘅，原來咁都得架喎原來。」

