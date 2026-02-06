碧咸大仔Brooklyn又洗走DAD紋身示威 針對父母弟妹關係「無彎轉」
更新時間：14:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-06 HKT
英國前球星碧咸（David Beckham）的26歲大仔Brooklyn Beckham日前才公開表達對父母的不滿，並明言不想跟他們和解。近日，他再被發現悄悄把身上「DAD」紋身遮蓋，明顯與父母關係「無彎轉」。
碧咸晒紋身反擊
據指Brooklyn與妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一同現身洛杉磯時，被發現右手臂原本刺有「DAD」（爸爸）字樣的船錨刺青，已被1個海星及兩個水泡圖案覆蓋。知情人士透露，他已接受雷射療程，去除這個向父親致敬的紋身。消息人士指出，Brooklyn此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。這次並非Brooklyn首次移除與家庭相關的紋身，先前他已將胸口向母親Victoria致敬的紋身遮蓋。
日前碧咸在社交網分享自己於2015年為Brooklyn刺在頸部的「Buster」字樣紋身，Brooklyn手臂上則仍可見「Love you Bust」的紋身，顏色明顯變淡，猶如他們的父子情。
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
2026-02-04 13:06 HKT