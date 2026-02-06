碧咸大仔Brooklyn又洗走DAD紋身示威 針對父母弟妹關係「無彎轉」

英國前球星碧咸（David Beckham）的26歲大仔Brooklyn Beckham日前才公開表達對父母的不滿，並明言不想跟他們和解。近日，他再被發現悄悄把身上「DAD」紋身遮蓋，明顯與父母關係「無彎轉」。

碧咸晒紋身反擊

據指Brooklyn與妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一同現身洛杉磯時，被發現右手臂原本刺有「DAD」（爸爸）字樣的船錨刺青，已被1個海星及兩個水泡圖案覆蓋。知情人士透露，他已接受雷射療程，去除這個向父親致敬的紋身。消息人士指出，Brooklyn此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。這次並非Brooklyn首次移除與家庭相關的紋身，先前他已將胸口向母親Victoria致敬的紋身遮蓋。

日前碧咸在社交網分享自己於2015年為Brooklyn刺在頸部的「Buster」字樣紋身，Brooklyn手臂上則仍可見「Love you Bust」的紋身，顏色明顯變淡，猶如他們的父子情。