阮小儀罕談老公「超強優點」 全因一個優點決付託終身：舒服到似屋企人

一直以「黃金盛女」形象示人的阮小儀，去年12月無預警在社交平台投下震撼彈，宣布「封盤」結婚，消息震驚全城。近日她接受方健儀的YouTube頻道訪問，除了剖白榮升人妻的心路歷程，更坦言去年因爸爸一場重病需留院一個月，令身為獨生女的她備受打擊，促使她決心改變人生軌跡。

小儀堅持低調作風拒談老公背景

對於外界瘋狂猜測老公背景，小儀堅持一貫的低調作風，保護另一半的私隱：「背景唔好講喇，我喺電台、電視台，或者電影，或者任何公開場合，我做嘅娛樂事業入邊，我係『阮小儀』。但係我放咗工，我嘅私生活，我係『阮佩儀』，阮佩儀嘅生活係一個普通人嚟嘅，咁我身邊嘅屋企人呀、任何嘢，我都希望盡量佢哋都係一啲普通人，咁我就低調處理佢哋嘅。」

小儀坦言最初有想過不公開婚訊

小儀坦言最初有想過不公開婚訊：「呢個問題掙扎好耐，有啲好close嘅朋友，有一晚同我食飯嘅時候，佢就話我嚟緊可能有啲工作，仲喺度sell緊我未結婚，如果我咁樣啄住一啲錫我嘅人，好似有啲唔咁好，橫掂都係等大家戥我開心，所以同另一半研究，不如就喺聖誕節嗰日啦，開開心心，當大家拆聖誕禮物咁。」小儀對老公的身份守口如瓶，但她分享了對方最吸引的地方說：「講真，我都有個咁樣嘅歲數，唔通我而家同小鮮肉咩？佢有好多吸引我嘅地方，其一個我會覺得、嘩，勁呀！嗰樣嘢就係，佢會令我個人對住佢嘅時候，我好真呀。過往嘅另一半，我唔係話唔真，但係呢，都會好自然地會做一啲好作狀、好唔自己嘅動作又好、講嘢嘅說話又好，或者裝扮，但係佢從來都唔需要我呢啲嘢囉，我就覺得好舒服，舒服到真係一開始同佢相處嘅時候，已經係屋企人嗰個感覺。」

小儀曾有一刻想過會孤獨終老

對於被標籤為「黃金盛女」，小儀曾有一刻想過會孤獨終老：「個天真係好得意嘅，當你無咗啲嘢呢，嗰段時間俾好多第二啲嘢你嘅，我嗰段時間係好多新認識嘅朋友，嗰啲新認識嘅朋友雖然我哋叫相逢恨晚，但係直到而家係好交心嘅一班 friend。喺嗰段日子我無男性朋友陪我嘅時候，就全靠呢一班朋友喺身邊陪住，而佢哋當其時好笑，除咗一個之外，大家全部都係單身，男男女女都係。當其時大家互勉啦，『搵到個好嘅，真係記住要結婚呀！』咁。咁嗰時真係好覺得好灰，覺得邊有咁容易搵到，所以大家寫定平安紙，各自負責一啲嘢，扶靈嗰個list 都係呢班 friend。但係當時間慢慢慢慢過去嘅時候，我哋呢班朋友逐一逐一都結婚，或者有另一半，所以唔好諗真係話『我一世都無』。其實由始至終呢，我有好灰嘅 moment，但我從來都無諗我係單身過一世嘅。我諗呢個都好重要，因為呢樣嘢呢，喺你自己諗呢樣嘢嘅時候，其實你係發放一啲氣場出嚟。」

小儀曾為無人要驚到似世界末日

小儀還說：「我記得我踏入30歲，當其時我好似係啱啱分咗手。嗰個驚恐係驚到不得了，覺得世界末日，覺得30歲過後係無人要。但係而家就慢慢慢慢知道嘅時候，其實年齡真係一個數字嚟㗎咋。好老土，年齡係一個數字，但係真係一個數字，最近因為有朋友就睇本書叫做「每個人都有自己嘅花期」，真係每個品種都有唔開花嘅時間，大家都有大家嘅幸福位，大家都有大家嘅唔開心位，所以我真心都覺得，我而家就係夠成熟去嘆我而家呢啲moment，唔好去心急逼自己。」她還笑說：「點解我好似代表咗黃金盛女咁？唔係喎！事實上，只不過就真係呢個年代男人少過女人，我哋女性又學識多咗，大家選擇鍾意工作多咗。唔關我事嘛，所以我唔想孭呢樣嘢。」