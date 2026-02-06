夜王丨廖子妤喜與男神謝君豪有感情戲 情人節與男友盧鎮業分開宣傳無準備禮物 奪評論學會影后食米線慶祝
更新時間：12:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:15 2026-02-06 HKT
謝君豪和廖子妤昨晚（5日）出席在澳門舉行的賀歲片《夜王》世界首映禮，工作忙碌的謝君豪剛完成舞台劇巡演就歸隊為電影宣傳，但之後又要到內地拍劇，故會盡量夾時間出席謝票場。
下星期到家鄉馬來西亞宣傳
廖子妤透露下星期將到家鄉馬來西亞宣傳，在印尼工作的爸爸都特意回馬來西亞，一家人提早團年，問到到時親友們是否拉隊撐場？她即表示不夠戲飛，身為中廚的爸爸就未能留下看戲，所以主要是邀請媽媽、妹妹和妹夫以及一些舊同學，至於男友盧鎮業是否同行順便見家長？她笑說：「他留在香港，我去完馬來西亞回港再宣傳，情人節都是分開宣傳。（要準備禮物？）情人節要謝票不用準備，之後都是一直謝票。（你得到評論學會影后有慶祝嗎？）我們去食米線慶祝，得獎就可以叫多些小食。」
廖子妤期待與與謝君豪合作激烈戲
謝君豪亦表示情人節要到內地工作，第二日才會回港，相信太太不會介意。談到二人在戲中有感情線，廖子妤表示很開心很正，指自己的作品很少有感情線，「我和陳家樂那一套雖然都是講愛情，但就是一種比較特別的感情，很喜歡那種愛而不得的感覺，今次又可以和男神合作，我諗我前世一定是做了很多好事，可能捐了間大廟，這個故究告訴大家要多做好事。」她之後又問謝君豪與她合作開不開心，謝君豪笑指開心，二人曾在《毒舌大狀》和《焚城》合作，每次都有不同感受，但之前對手戲不多，今次有多些交流，擦出不少火花，廖子妤又希望能再與謝君豪合作，期待下次能激烈一些，是大家想像不到的激，問到是否要激過與陳家樂的《像我這樣的愛情》？謝君豪反問有幾激，又說之前本想去看但看不到，現在一定要找來看看究竟有幾激。
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
2026-02-05 10:37 HKT
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
2026-02-05 12:19 HKT