夜王丨廖子妤喜與男神謝君豪有感情戲 情人節與男友盧鎮業分開宣傳無準備禮物 奪評論學會影后食米線慶祝

謝君豪和廖子妤昨晚（5日）出席在澳門舉行的賀歲片《夜王》世界首映禮，工作忙碌的謝君豪剛完成舞台劇巡演就歸隊為電影宣傳，但之後又要到內地拍劇，故會盡量夾時間出席謝票場。

下星期到家鄉馬來西亞宣傳

廖子妤透露下星期將到家鄉馬來西亞宣傳，在印尼工作的爸爸都特意回馬來西亞，一家人提早團年，問到到時親友們是否拉隊撐場？她即表示不夠戲飛，身為中廚的爸爸就未能留下看戲，所以主要是邀請媽媽、妹妹和妹夫以及一些舊同學，至於男友盧鎮業是否同行順便見家長？她笑說：「他留在香港，我去完馬來西亞回港再宣傳，情人節都是分開宣傳。（要準備禮物？）情人節要謝票不用準備，之後都是一直謝票。（你得到評論學會影后有慶祝嗎？）我們去食米線慶祝，得獎就可以叫多些小食。」

廖子妤期待與與謝君豪合作激烈戲

謝君豪亦表示情人節要到內地工作，第二日才會回港，相信太太不會介意。談到二人在戲中有感情線，廖子妤表示很開心很正，指自己的作品很少有感情線，「我和陳家樂那一套雖然都是講愛情，但就是一種比較特別的感情，很喜歡那種愛而不得的感覺，今次又可以和男神合作，我諗我前世一定是做了很多好事，可能捐了間大廟，這個故究告訴大家要多做好事。」她之後又問謝君豪與她合作開不開心，謝君豪笑指開心，二人曾在《毒舌大狀》和《焚城》合作，每次都有不同感受，但之前對手戲不多，今次有多些交流，擦出不少火花，廖子妤又希望能再與謝君豪合作，期待下次能激烈一些，是大家想像不到的激，問到是否要激過與陳家樂的《像我這樣的愛情》？謝君豪反問有幾激，又說之前本想去看但看不到，現在一定要找來看看究竟有幾激。