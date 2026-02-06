《夜王》澳門舉行首映禮 黃子華預告年廿九到旺角謝票 鄭秀文聞胡定欣離巢：祝福佢勇闖新天地

賀歲片《夜王》昨晚（5日）於澳門舉行世界首映禮，黃子華、鄭秀文、謝君豪、廖子妤、盧鎮業和王丹妮等都有出席。黃子華在活動上笑指在賭場戲院宣傳似玩百家樂，後面一大堆人一起叫開「大」，並邀請現場嘉賓一齊大叫「大」，全場附和，即令他說：「現在對這戲充滿信心！」

包場邀請家人朋友看《夜王》

黃子華將於年廿九（16日）率先帶領一眾演員到旺角謝票，笑言地點雖不是自己所選，但能落區謝票很開心，新年大家一起開開心心，問到鄭秀文是否都一齊落區？她即說：「我唔得，我要同媽咪食團年飯，她都80幾歲，我唔可以丟低她。」黃子華笑言不敢叫她，她之前為了電影拍了MV又去Disco，無特別事都不想打擾她，不過由於戲中演員甚多，眾人會分批宣傳，好似鄭秀文之後就會出席馬來西亞首映，黃子華主力在香港宣傳，講到稍後亦會在香港舉行首映禮，黃子華透露已有朋友主動要求要來看，感謝大家捧場，他亦會包場邀請家人朋友一起看，鄭秀文則表示歌迷會也正在計劃包場，很開心他們的支持，又說拍這戲認識了很多新朋友，「以前同子華都識，但就淨係打招呼，今次合作真正認識，係好好嘅開始。我都好多年無拍過賀歲片，拍嘅時候唔知，拍拍吓就變咗賀歲，覺得幾夢幻，近來做宣傳都做到聲沙，好攰，濕疹都出來。」又指這部戲有很多有潛質的新演員，相信觀眾會看到他們的無限性，黃子華亦深感認同，大讚戲中不少演員的演出都很出色和突出，觀眾看完電影後一定會記得他們的名字。

鄭秀文想與導演翁子光合作

黃子華之前已有兩部電影破億元票房，他笑謂今次壓力不大，反而有時拍完戲會覺得怕羞，怕演得不好，電影上映會不好看，但今次沒有這種感覺，覺得大家會看得開心，他很期待公映日來臨，也沒有想過今次會否有過億票房，稱之前的電影大收時都有問過點解，覺得是很夢幻的事，超出他的認知，鄭秀文則笑指自己的電影最多是3000萬票房，自言起點低，想嘗試億元票房的滋味。對於古天樂《尋秦記》正在上映，另一賀歲片《金多寶》亦有許冠文演出，問他們會否互相支持？黃子華表示一定會去支持《金多寶》，鄭秀文笑言有傳訊息給古天樂，讚他宣傳電影很用心，他除了是演員也是老闆，要顧及的事更多，故叮囑他要好好休息，不過對於古天樂憑《私家偵探》奪香港電影評論學會最佳男演員，鄭秀文愕然地表示不知道，稱新年會約他食飯聚會，她又很欣賞《金多寶》導演翁子光，讚他執導的《爸爸》很好看，直言有向他表示想一起合作，指大家都很為電影業出力，希望觀眾都入戲院支持。至於黃子華表示不會邀請許冠文飯聚，因為請他不會只有他一個，他是會全家出動，所以永遠都只有他參加許冠文的飯局。

與定欣岩嘴形

另外，鄭秀文早前在澳門舉行演唱會時請來胡定欣做嘉賓，講到胡定欣宣布離巢，並有意向音樂方面發展，問到她們可有機會合作？鄭秀文說：「都可以，上次請她來同我合唱，大家都幾鍾意，我哋傾到計岩嘴形，祝福佢勇闖新天地。（她剛結婚，有無給她做人妻的意見？）呢個我無資格講，但她離開得舊公司一定係有信心同好奇心，她想睇睇出面世界，唔需要將這件事睇得太重，人總有不同經歷，無論留在舊公司或向外闖，都一定會遇到不同嘅事。」