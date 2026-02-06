Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Edan與Anson Lo澳門開騷被指太遲「合體」︰好過冇呀 借小儀過橋避談同林明禎婚事

影視圈
更新時間：11:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-06 HKT

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨（5日）出席香水發布會，他表示有使用香水習慣，胞妹呂蕙如（小如豬）也收過他送的香水，但未試過送給異性朋友。提到他早前在社交平台稱買了兩注六合彩電腦飛，中了3個字，每注派40元。Edan笑說：「咁好叻啦！但我買咗廿張，只係贏80蚊，係蝕錢！」

「中頭獎投資畀翁子光拍戲」

有份拍攝賀歲片《金多寶》的Edan指日常沒有買六合彩習慣，聽聞有金多寶就一試碰運氣。提到有粉絲在網上留言指，早排Edan宣傳時公開的一張六合彩號碼，粉絲照買同樣號碼，結果中兩個字；Edan坦言戥大家開心，「最緊要入場睇《金多寶》！」他有網上投注戶口，笑說成日幻想中獎，「戶口突然好多錢！」續說中頭獎會投資導演翁子光拍戲。談到蛇年收入是否豬籠入水？Edan稱有不同工作又開騷，知道市道差，多謝廣大客戶。

提到隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）與李炘頤（Alina）宣布訂婚喜訊，Edan戥他們開心，稱當年參加《全民造星》經已知道Stanley有結婚計劃，他說：「佢一早同我講計劃好，我保留呢個秘密。（自薦做兄弟團一員？）嗰時同佢未咁熟，我未做過兄弟，睇佢邀唔邀請我囉！」跟林明禎傳緋聞的Edan，問到幾時到他有喜訊？他搞笑說：「我啱啱先同小儀搞離婚手續。（唔想投入第二段感情？）遲啲先！」

另外，Edan、Anson Lo（盧瀚霆）將於4月在澳門合體開騷，但引起粉絲不滿，認為當年兩人憑劇集《大叔的愛》人氣高企，竟然相隔5年後才合體。Edan解釋澳門騷是受到客戶邀請，自覺未算太遲，笑說：「太遲好過冇呀！呢次唔係公司搞。（公司會再為你哋兩個搞騷？）睇反應囉！」他續說跟Anson Lo是好友，過往只有兩人表演的工作不多，要珍惜，把握當下。另有傳「神徒」不滿偶像並非Solo演出，揚言罷睇。Edan指大家可以根據喜好、時間、財力自由選擇，不能強迫。

讚ZPOT跳舞有火

提到《全民造星VI》男團ZPOT出道，有指是MIRROR 2.0，Edan說：「絕對唔係，一來人數，亞來佢哋後生咁多！我好鍾意佢哋，之前喺公司化妝間見過佢哋練習，好認真。」談到是否覺得一班師弟有他們當年參加《全民造星》的影子？Edan笑說：「唔及佢哋咁有火，當年我係唔知發生乜嘢事！早排喺公司化完妝，花姐叫我去睇佢哋跳舞，講吓有乜嘢做得唔好，佢哋跳舞真係跳得好齊。當然都有好多唔同聲音，我覺得有聲音好過無聲音，希望佢哋慢慢成長，畀人睇到越來越有魅力，都想同佢哋合作。」談到有粉絲擔心ZPOT分簿MIRROR的資源？Edan表示不會，雙方需要的資源並不一樣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
15小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
4小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
1小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
2026-02-05 12:19 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
6小時前