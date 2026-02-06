Edan與Anson Lo澳門開騷被指太遲「合體」︰好過冇呀 借小儀過橋避談同林明禎婚事

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨（5日）出席香水發布會，他表示有使用香水習慣，胞妹呂蕙如（小如豬）也收過他送的香水，但未試過送給異性朋友。提到他早前在社交平台稱買了兩注六合彩電腦飛，中了3個字，每注派40元。Edan笑說：「咁好叻啦！但我買咗廿張，只係贏80蚊，係蝕錢！」

「中頭獎投資畀翁子光拍戲」

有份拍攝賀歲片《金多寶》的Edan指日常沒有買六合彩習慣，聽聞有金多寶就一試碰運氣。提到有粉絲在網上留言指，早排Edan宣傳時公開的一張六合彩號碼，粉絲照買同樣號碼，結果中兩個字；Edan坦言戥大家開心，「最緊要入場睇《金多寶》！」他有網上投注戶口，笑說成日幻想中獎，「戶口突然好多錢！」續說中頭獎會投資導演翁子光拍戲。談到蛇年收入是否豬籠入水？Edan稱有不同工作又開騷，知道市道差，多謝廣大客戶。

提到隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）與李炘頤（Alina）宣布訂婚喜訊，Edan戥他們開心，稱當年參加《全民造星》經已知道Stanley有結婚計劃，他說：「佢一早同我講計劃好，我保留呢個秘密。（自薦做兄弟團一員？）嗰時同佢未咁熟，我未做過兄弟，睇佢邀唔邀請我囉！」跟林明禎傳緋聞的Edan，問到幾時到他有喜訊？他搞笑說：「我啱啱先同小儀搞離婚手續。（唔想投入第二段感情？）遲啲先！」

另外，Edan、Anson Lo（盧瀚霆）將於4月在澳門合體開騷，但引起粉絲不滿，認為當年兩人憑劇集《大叔的愛》人氣高企，竟然相隔5年後才合體。Edan解釋澳門騷是受到客戶邀請，自覺未算太遲，笑說：「太遲好過冇呀！呢次唔係公司搞。（公司會再為你哋兩個搞騷？）睇反應囉！」他續說跟Anson Lo是好友，過往只有兩人表演的工作不多，要珍惜，把握當下。另有傳「神徒」不滿偶像並非Solo演出，揚言罷睇。Edan指大家可以根據喜好、時間、財力自由選擇，不能強迫。

讚ZPOT跳舞有火

提到《全民造星VI》男團ZPOT出道，有指是MIRROR 2.0，Edan說：「絕對唔係，一來人數，亞來佢哋後生咁多！我好鍾意佢哋，之前喺公司化妝間見過佢哋練習，好認真。」談到是否覺得一班師弟有他們當年參加《全民造星》的影子？Edan笑說：「唔及佢哋咁有火，當年我係唔知發生乜嘢事！早排喺公司化完妝，花姐叫我去睇佢哋跳舞，講吓有乜嘢做得唔好，佢哋跳舞真係跳得好齊。當然都有好多唔同聲音，我覺得有聲音好過無聲音，希望佢哋慢慢成長，畀人睇到越來越有魅力，都想同佢哋合作。」談到有粉絲擔心ZPOT分簿MIRROR的資源？Edan表示不會，雙方需要的資源並不一樣。