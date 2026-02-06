A-Lin闊別11年回歸紅館 設「歌單盲盒」滿足歌迷

華語樂壇「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）正式宣布，將於4月18日及19日，一連兩晚在紅館舉行《歌迹 Journey》世界巡迴演唱會香港站。這場慶祝出道20周年的重要演出，不僅是 A-Lin 奪得金曲歌后後的凱旋回歸，更是她闊別11年再度踏上紅館舞台，勢必掀起全港樂迷的集體回憶。

每一站「歌迹」獨一無二

《歌迹 Journey》演唱會由今年1月於佛山率先啟航，隨後開往無錫、成都、廈門、上海等地，各站門票均全數售罄。A-Lin 除了展現無懈可擊的「CD 級」唱功，萬人合唱的場面極其震撼。A-Lin 在台上更展現其幽默本色，對着全場眼泛淚光的歌迷感性問道：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」這句「靈魂拷問」瞬間在社交媒體瘋傳，觸動無數樂迷。她承諾，每一站的「歌迹」都是獨一無二的：「因為在我的每個階段，你們都在。而我，也會回應着你們，繼續唱下去。」

隨機抽出冷門神曲

為了將這20年的音樂足跡呈現於舞台上，主辦單位斥巨資製作「時光長廊」，以動態光影設計配合 A-Lin 經典作品，令樂迷立即時光穿梭。而在演唱會首站中，她更特別加入「歌單盲盒」環節，在Encore時隨機抽出冷門神曲，令樂迷充滿驚喜。相隔11年再踏紅館舞台，歌迷對A-Lin的演唱會渴望已久，她在宣傳文案中表示20年說長不長、說短不短，所有都在轉眼之間，回顧過往自己，看看現在的自己。20年來穿梭不同城市演出，A-Lin珍惜每一次唱歌機會，喜見樂迷在她的音樂中「找到了家」。



