顏卓靈《幸運閣》奪美電影節「最佳表演獎 」台灣男神蕭子墨獲好友AK驚喜撐場

由新晉導演黃婷婷執導的澳門電影《幸運閣》，由顏卓靈（Cherry）、張惠卿及台灣演員蕭子墨主演。電影講述女主角追尋電影夢的旅途中，重返澳門與嫲嫲（張惠卿飾）共同經歷一段動人故事。顏卓靈憑此片榮獲美國伍茲霍爾電影節「最佳表演獎」。此外，電影團隊亦於「Little Venice Film Festival」獲六項提名，包括最佳劇情片、最佳女主角、最佳女配角及最佳女導演等，成績備受矚目。

電影團隊日前於尖沙咀戲院舉行香港首映禮，導演黃婷婷率領顏卓靈、張惠卿，以及專程從台灣飛抵香港的蕭子墨一同亮相。現場驚喜不斷，MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）突然現身支持，讓好友蕭子墨大感意外。兩人即場拉上顏卓靈一起擺出「心心」姿勢，現場氣氛熱烈融洽。

粵語故事觸動人心

久別重逢，眾人話題不斷，首先恭賀顏卓靈獲獎，她笑言：「得知獲獎時，正與家人在外用餐，收到婷婷導演消息後還未反應過來。因為當時與媽媽在一起，感覺與電影中的角色處境很相似。整個團隊給我一種家的感覺，大家都為我高興。」Cherry進一步感慨電影跨越地域的意義：「比起自己得獎，更開心的是看到粵語故事能夠走向世界不同影展，觸動不同人的心靈。即使不是人人都懂粵語，但這個平凡中帶不平凡的故事，依然能讓人釋懷，感受電影的魅力。非常感謝婷婷導演和所有主創真摯地完成了這次演出。」

張惠卿首演電影：學到知識

84歲的素人演員張惠卿首度參與電影演出，被問到自我評價，她開懷笑道：「100分！最重要的是學到知識，明白自己的家園如此可愛、幸福。拍攝電影的收穫非常豐富。」

蕭子墨感謝AK教廣東話

憑台灣電影《陽光女子合唱團》人氣急升的蕭子墨，為《幸運閣》在香港上映特意快閃來港宣傳。他在片中飾演一個介乎真實與記憶之間的角色，表演極具挑戰性。故事背景設定於1960年代，描繪福建人移居澳門的生活，因此大量使用閩南語，並穿插粵語情感互動。蕭子墨在片中需頻繁轉換語言，他分享道：「每一種語言都有不同的情感速度和表達方式，不只是單純念對白。」本身精通中文、閩南語、粵語，並懂英文及韓語的子墨，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色。他提到過去在韓國當練習生時，已適應多語環境，加上好友Anson Kong平日不時以粵語與他交流，讓他逐漸掌握不同語言的節奏。回想起在澳門的拍攝時光，子墨表示：「這次拍攝是很特別的體驗，也是第一次在澳門停留那麼久。我非常喜歡澳門，拍攝之餘，我很專注感受這座城市的文化，創造了獨一無二的美好回憶，真的很開心。」

