30歲力捧小花突晒臥病照留「再見啦」 網民擔憂湧入關心結局神反轉

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-06 HKT

30歲戴祖儀近年備受TVB力捧，不僅在綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》中表現亮眼，其演出的新劇《非常檢控觀》亦備受期待，可謂電視曝光率極高。但戴祖儀昨日（5日）突然在社交平台上載身處醫院的照片，引發網民關注和憂慮。

戴祖儀微笑自拍

戴祖儀公開的一張自拍照，見到她身穿藍色病人服，半躺在病床上，手背明顯可見插著靜脈輸液管。戴祖儀望向鏡頭，臉上擠出一絲微笑，但略顯蒼白的臉色和身旁的醫療儀器，而另一張照片更見到戴祖儀雙目緊閉。

相關閲讀：游嘉欣頻NG惹吳若希戴祖儀不滿崩潰灑淚 《尋歡作樂的姐姐》鏡頭後起風波丨獨家

戴祖儀在帖文下留言：「再見啦！」又表示：「希望來世你的善良能夠帶點鋒芒，不會再遇到背叛你信任的人。」留言令人感到不安，多位網民送上關心：「你入咗院呀！冇乜事吖嘛？」也有人祝戴祖儀早日康復。

戴祖儀演技逼真

其實戴祖儀上載的照片，是其新劇《非常檢控觀》的拍攝花絮，戴祖儀所飾演的「范小禹」在劇中昏迷，戴祖儀的逼真「演出」，成功騙倒一眾網民，鬧出入醫院驚魂。

相關閲讀：《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈

