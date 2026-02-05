Marf親填英文歌詞展才華  新歌剖白戀上木頭人

COLLAR 成員邱彥筒（Marf）將於下月22日舉辦出道後首場個人演唱會《Nights like this Live 2026》。她近期除了密集排練，亦同步籌備新作，昨日推出年度首支單曲〈木木木〉。歌曲以「木頭人」為題，描繪與不解風情的對象戀愛的故事。今次作品最大亮點，是Marf首度參與作曲及填詞，展現了全方位創作力。

力求完美親創曲詞

Marf此次參與度極高，不僅與音樂人滴燙Diiton共同作曲，更親自填寫英文歌詞部分，中文詞則交由詞人王樂儀操刀。集曲、詞、唱於一身的 Marf 坦言極具挑戰：「今次歌曲最大特點係我有份參與作曲同英文填詞，第一次Official填詞，最大挑戰係一次過負責晒咁多嘢，已經聽呢首歌聽咗好多Version，好難以第三者角度去聽，需要其他人嘅耳仔幫手，為呢首歌畀意見。」

靈感源於生活

被問到〈木木木〉的創作靈感，Marf分享：「歌曲主題圍繞『木頭人 Wooden Boy』。創作呢首歌，基於坊間成日都話啲男仔好似『成碌木』咁，所以就令我幻想到，如果同『一碌木』談戀愛，呢個戀愛故事又會係點呢？」她將日常觀察轉化為創作，構築出充滿想像的音樂情境。

個唱融入音樂劇

距離演唱會僅餘約一個月，Marf 透露準備工作已如火如荼：「已經安排晒每日嘅schedule，每一日會排咩歌、有咩Dancers會出現，而演唱會所有服裝都傾得得七七八八。」此次演出將特別加入音樂劇元素，她解釋：「我覺得人生如果係一個Musical嘅話都會好正，所以我都好想趁呢個機會私心加一part，雖然呢part對於我嚟講係一個幾大嘅考驗，不過我真係好鍾意，希望會做得最好。」至於農曆新年安排，Marf表示將在排練中度過：「新年總有啲時間留返比屋企人嘅，但主要排練中度過，都唔緊要啦，因為可以有一班夥伴同dancers 陪伴，所以都OK！」