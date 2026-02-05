28歲潘靜文怕「攝灶罅」恨嫁 被麥玲玲批歌唱事業麻麻感失望

潘靜文今日（5日）在將軍澳電視城宣傳賀年節目《一馬當先行大運》，節目中，跟隨麥玲玲師傅到深圳滑雪，四出覓食，拍完節目後，潘靜文笑稱︰「我肥了不少，正考慮是否需要添置新裙、新褲。」

撞車猶有餘悸

問到麥玲玲可有贈言？潘靜文稱有問過師傅，「我能否嫁到好老公？」不過對方沒有正面回答，問她是否恨嫁？潘靜文指入行時22歲，時間瞬間流逝，「現在28歲，我怕『攝灶罅』，哥哥早前結婚，十分幸福開心呢！」而事業上，師傅提點她多拍片並經營網上頻道，惟指歌唱事業一般，潘靜文聽到這番話感到失望，「我會努力一些，堅持下去的！我最鍾意唱歌，這團火一直存在。」

此外，潘靜文透露昨日甩「P牌」，她憶起︰「考到車牌個多月後，要為車胎打氣，便駛到觀塘油站，同時趕時間前往綵排，離開時不小心碰到油站的指示牌！」雖然油站不用她賠償，「她的座駕損毁嚴重，前後兩道車門也要更換，花了萬多元去維修！每次到觀塘我也有陰影！」