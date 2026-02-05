TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康

49歲TVB前「御用強姦犯」李天翔已離巢6年，近年以自由身接工作，又不時更新小紅書與網民互動，保持曝光。不過李天翔近日分享的影片，見到李天翔膚色偏黑，臉頰凹陷，身形比以往瘦削不少，而且看起來似人乾，更撞樣側田，引起網民關注其健康狀況。

李天翔似錢小豪狀態

網民震驚李天翔瘦了不少：「他以前也挺帥的，就是都是演壞人多」、「瘦了很多，面色不太好，哥，注意身體最重要」、「食翻肥小小，咁瘦，顯得好乾啊」、「太瘦啦，操番fit d好睇d」、「未點開以為是側田」、「怎有點像錢小豪的狀態」等。

相關閱讀：李天翔滿臉鮮血疑頸部噴血？網民：嚇死我了

「電波少女」李思蓓前男友李天翔早於1995年報讀TVB藝員訓練班半年制第八期藝員進修班，同屆同學有伍慧珊、盧慶輝、蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名及張潔蓮等。李天翔入行初期，被調到兒童節目組，主持兒童節目《閃電傳真機》、《至NET小人類》，因扮演專捉錯字的「認字特警」，成為小朋友的偶像。

李天翔離巢曝光原因

不過李天翔2003年重回戲劇組後，雖然多演出機會，卻因多次在劇集中演反派、強姦犯、變態殺手等，被網民封為「御用強姦犯」。李天翔曾提到演強姦戲「駕輕就熟」，而且對方多為一線花旦，但背負「強姦了全電視台女演員」的「罪名」，令李天翔感到非常尷尬，因而決心作出轉變，最終在2019年離巢。

李天翔太太開IT公司

李天翔於2017年與拍拖6年圈外人譚寶怡結婚，二人到沖繩舉行婚禮。曾有報道指李天翔的太太是富家女，又形容女尊男卑。李天翔對於富貴妻問題曾回應：「我跟太太是在朋友聚會認識，坦白講我真的不知道她有多少錢？跟一個女孩拍拖，我當然知道她的工作，她當時是做珠寶的，但你不會問人家裏有多少錢吧？」李天翔表示二人財政獨立，太太有自己的IT公司，負責寫程式。

相關閱讀：45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望