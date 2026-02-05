52歲「陳奕迅舊愛」喜歡小孩公開生育計畫 曾發現子宮滿佈肌瘤冒險高齡誕子

曾與陳奕迅傳緋聞的楊千嬅前日（3日）度過52歲生日，在社交網分享夫妻合照，與老公丁子高公開放閃。而早前楊千嬅曾因古巨基年過半百再做爸爸，被問到已育有一子Torres的她，會否步後塵再做媽媽。楊千嬅當時坦言：「我再生育機會好低啦」。

楊千嬅幫朋友湊B

楊千嬅自言過往做歌手追夢的路太辛苦，又耗費大量心力，令到自己「個人好虛」。楊千嬅認為現時最重要是養生，以及教好兒子，雖然自己很喜歡小朋友，但寧願幫朋友湊B：「以我醫護知識同鐘意小朋友，我可以幫人湊得好好。」

事實上，楊千嬅早年亮相內地節目《妻子的浪漫旅行3》擔任嘉賓時，曾剖白當年陀B的驚險經歷。楊千嬅在節目中跟主持李娜談受生育計劃，坦承已有一子，仍希望可以再做媽媽，卻因曾有子宫肌瘤，未敢冒險再懷孕。

楊千嬅38歲懷第一胎

楊千嬅憶述懷第一胎時已經38歲，做身體檢查後，發現有子宮肌瘤，約20粒纖維瘤，並不適合懷孕。但因為想成為母親，因此與老公丁子高商量後，決定生下來。楊千嬅提到在孕育過程中，子宮肌瘤伴隨腹中胎兒長大，當時她曾考慮流產，最終決定剖腹手術。

楊千嬅放棄誕第二胎

楊千嬅表示冒生命危險誕仔：「孩子生下來後，鼻子有一點瘀青，醫生稱接生時曾非常危險，因子宮內充滿了長大的肌瘤，要拔開肌瘤，才找到孩子的頭，在夾出孩子的過程中，可能碰到了孩子。」楊千嬅與丁子高對兒子十分疼錫，雖然一直想為Torres添弟妹，無奈身體不行：「考慮到高齡對孩子影響不好，還是放棄了。」

