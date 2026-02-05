《尋秦記》Plus+多元宇宙版震撼登場 港澳票房衝破8700萬

由古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自去年12月31日上映以來反應熱烈。截至今年2月4日，電影在港澳地區累積票房已突破8,700萬港元，達87,464,735港元，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！

限時回饋贈萬張半價券

為答謝觀眾支持，並迎接即將在香港院線上映的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版，電影團隊推出限時回饋活動。2月6日至2月10日一連五天，觀眾於香港戲院購買《尋秦記》電影戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額共10,000張，先到先得。

全新角度延伸項少龍傳奇

多元宇宙登場：全新角度延伸項少龍傳奇

《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念為基礎，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。憑半價優惠券購票觀看Plus+ 多元宇宙版，除可以半價購買一張正價戲票外，更可換取一張印有古天樂親筆書寫、以角色「項少龍」名義呈現之簽名字款的「項少龍穿越電子簽名版」，《尋秦記》Plus+多元宇宙版限量紀念戲票，極具收藏價值。電影團隊期望透過活動，與觀眾一同穿越時空，見證天命的不同可能。

《尋秦記》演員力谷新春篇。

古天樂出席謝票場。

宣萱出手扭古仔耳仔造勢。

電影《尋秦記》港澳票房突破8700萬。