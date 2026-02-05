47歲朱孝天被F4「踢出局」頹廢近況曝光 滿臉白鬚衰老模樣飄濃濃叔味

台灣組合F4去年難得合體，相隔多年舉辦演唱會，不過因演出前有指朱孝天因直播時衰多口，遭到F4踢出局，之後鬧出不少風波。朱孝天近日又開直播，沒料到因不修邊幅的面貌，引起網民討論。

朱孝天神情放鬆

已經47歲朱孝天近日在網上開直播，見到他穿上深藍色上衣，左耳佩戴銀色耳環，頸上掛有黑色有線耳機，打扮休閒。朱孝天坐在梳化望向前方，神情平靜放鬆，與網民交流。不過朱孝天的鬢角及頭髮見到參雜明顯白髮，臉上的腮鬍更呈現大面積花白色，盡現老態。

而朱孝天又在小紅書上載辦年貨的影片，到昆明的年貨市場閒逛，朱孝天穿上橙紅外套邊行邊試食，一臉鬍鬚的他，比起直播時看起來精神。不少網民對其新形象感到驚訝：「為甚麼不刮鬍子」、「頭髮鬍子都白了」。

朱孝天走貼地路線

另有網民覺得朱孝天似乎不想標榜藝人身份，走貼地網民路線：「生活化自己」、「也可能為了防止一眼認出吧」。對於網民對其外貌變化的關注，朱孝天留言：「不知道大家為甚麼這麼關注這個鬍子？」又解釋自己並非刻意留鬚：「這鬍子也就是半個月以來沒有刮。」

