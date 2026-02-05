Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeremy沒有八卦Edan結婚計劃 恭喜Stanley訂婚未知會否做兄弟 談與商台「破冰」：feel唔到有冰嘅出現

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-05 HKT

李駿傑（Jeremy)今日（5日）到又一城出席新年宣傳活動，吸引了大批粉絲到場支持。農曆新年期間Jeremy放假，由於每年也是隊友Edan(呂爵安）帶他去拜年，所以拜年仍有待安排，但新年期間有時間也會來商場逛逛展覽，享受一下新年氣氛。他透露，現正努力製作新歌，過幾天便拍攝MV，將於月尾推出一首全新快歌 。問到Edan可有透露結婚計劃？他說：「唔知道，好少八卦佢嘅事，都唔想問太多，始終係私人事。」

Stanley訂婚後出現脫粉潮

隊友邱士縉（Stanley）宣布與女友李炘頤（Alina）訂婚 ，Jeremy恭喜對方，自己就像見證着他們2人行到這一步，在《全民造星》時，2人只是剛一起不久，這是很好的結果。不過，Jeremy暫時未知會否做兄弟，還要看對方的需要，而且也未知道他們的婚期。對於Stanley宣布訂婚後出現脫粉潮？Jeremy感到，在追星角度對於粉絲是很大消息，未必每個人即時消化到，有不同情緒也很正常，但說到尾大家都是很愛Stanley，亦見到很多粉絲衷心祝福他，而且關係不會那麼容易便斷，他會做多些事交出好好成績表答謝粉絲。

MIRROR太忙碌

對於有指所屬公司與商台「破冰」，Jeremy 笑稱，根本不知道冰在哪裏，一直很好奇為何有這些事情存在，可能是近期MIRROR太忙去不到接受訪問，所以他完全感覺不到任何冰的出現，他解釋，由於自己去年要舉行演唱會，之後又要做團隊及MAMA演出，加上自己去年尾沒有派歌所以完全沒有這感覺。

新手有小碰撞屬正常

此外，姜濤被《東周刊》爆曾在「P牌」時撞車，問他可曾乘坐過姜濤的座駕？Jeremy帶點投訴表示，姜濤經常說會戴他，但至今仍未發生，他說：「我經常說想試乘坐他駕駛的座駕，（你不害怕嗎？）新手嘛！我過往駕駛時也曾試過在停車場撞到自己的車，新手有小碰撞也是正常，要有多些經驗才會叻！」

