30歲性感女神臉部二度灼傷恐怖傷勢曝光 登非洲高山輕忽一事憂破相

30歲韓國「水彈女神」權恩妃擁天使臉孔、魔鬼身材，每年出席WATERBOMB音樂節，深受大批男粉絲追捧。近日權恩妃登上吉力馬札羅山，卻在旅途中忽略保護臉部，不慎導致臉上2度灼傷，權恩妃在社交平台曝光傷勢，嚇倒不少網民。

權恩妃放長假玩出事

權恩妃近日在IG限時動態公開臉上傷勢，見到其臉部灼傷，權恩妃透露最近放長假，便到吉力馬札羅山登山，沒料到當地紫外線過強，導致臉部曬傷，其鼻及嘴唇更2度燒傷：「我每天都很勤勞擦藥膏，好好地遮住，但隨著時間過去，臉開始變黑，出現斑點還泛紅。」

權恩妃對自己意外灼傷，坦言亦嚇一跳，見到傷勢頗嚴重還不忘自我打趣道：「這看起來像是皮膚科的案例照片，但這真的是我的臉。」權恩妃又問網民是否被嚇倒，同時又安慰粉絲：「現在已逐漸變好。」

權恩妃自拍報平安

權恩妃登上的吉力馬札羅山位於非洲，海拔高達5895公尺，是當地最高山脈，因高海拔關係，山上空氣稀薄又紫外線強，極易造成嚴重曬傷，容易引發皮膚紅腫、疼痛，起水泡、發燒、脫水等症狀。權恩妃回韓後火速睇皮膚科，治療後曾晒自拍報平安：「回來了，我的鼻子！」

