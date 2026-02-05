Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許紹雄逝世100日 愛女許惠菁發文悼念：還是萬般不捨

更新時間：13:45 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:45 2026-02-05 HKT

許紹雄（Benz雄）去年10月不敵癌魔離世，享年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）多次發文悼念表達不捨之情，正努力走出喪父之痛的她，不斷自勉重新振作。今日（5日）是許紹雄離世100日，許惠菁就在社交網發文悼念。

遺孀消瘦現笑容

許惠菁在社交網貼出一張父女照，相中見許紹雄抱住僅得幾歲的許惠菁，並露出燦爛的笑容，父愛氾濫，許惠菁tag了父親的社交帳號，並寫下對他的思念：「100日了…還是萬般不捨，願你一切安好。」不少圈中人包括黎芷珊、陳自瑤、陳敏之、洪永城、袁偉豪等都留言慰問，並送上鼓勵。而另一邊廂，黎芷珊亦在IG限時動態分享與許惠菁及許紹雄遺孀龍嬿而去深圳散心的照片，見龍嬿明顯消瘦了不少，並露出久違的笑容，似乎在努力走出喪夫之痛。

許惠菁日前在YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》中，開腔剖白喪父後的心路歷程，她坦言這段日子情緒如坐「過山車」，並表示：「我沒有想過2025年尾會要去面對這麼多事情，有時候會逼著你在很短的時間裡面去成長。其實是很不舒服。 我想可能有些位，你要逼著要當無事發生，那一下是最難的。」

