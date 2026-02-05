35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？

現年35歲、有「翻版陳法拉」之稱的本地女Rapper兼KOL譚淇淇（Kiki），日前不幸遭遇嚴重意外，導致面部多處重創。她於社交平台公開多張受傷後的照片，其左眼嚴重瘀黑、下巴包紮著染血紗布，傷勢觸目驚心，令無數粉絲和網民為她擔憂，恐怕有毀容之虞。

譚淇淇恐怖傷勢曝光

從譚淇淇上載的照片可見，她的傷勢極為駭人。其中一張近鏡自拍顯示，她左眼眉骨位置有明顯縫針痕跡，眼周大片瘀青發黑，而下巴至嘴唇下方亦有多塊紗布覆蓋，狀甚恐怖。她透露，自己是在落樓梯時不慎失足跌倒，之後更發現眼角瘀傷、牙齒崩裂及牙骹移位。

譚淇淇被懷疑遭家暴

由於面容傷勢太過嚇人，譚淇淇走在街上時，更引來路人誤會。她分享道：「有個婆婆行埋嚟關心我係咪俾人家暴，我話係自己跣親，佢話俾人打嗰啲都係話跣親。」這段插曲足證其傷勢在旁人眼中是何等嚴重。

譚淇淇竟為比賽押後手術

譚淇淇隨後到醫院作詳細檢查，X光報告顯示傷情遠比預期嚴重，證實「左邊面骨折，下巴裂開咗」，必須留院接受手術。她坦言在得知消息後一度崩潰大哭。然而，為了參加早已安排好的韓國濟州島Poker比賽，她竟成功說服醫生，讓她延後手術，堅持負傷出賽。她表示：「求咗好耐醫生佢終於俾我今晚飛濟州島繼續比賽」，並勉勵自己要加油，但同時也為返港後可能「成個月都講唔到嘢」的漫長康復期而憂心。

譚淇淇：受傷也要美美的

儘管身心受創，譚淇淇仍展現出堅強樂觀的一面，在前往韓國的途中及比賽期間，仍不忘打扮，並留言「受傷也要美美的！」，決心以最佳狀態完成賽事。

