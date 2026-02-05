74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫

74歲資深演員郭鋒自太太歐陽佩珊於2017年因肺腺癌離世後，曾一蹶不振，每次提到亡妻都忍不住落淚，心情難以平伏。近日郭鋒接受傳媒訪問時，提起歐陽佩珊不敵病魔，他曾在醫院爆喊，反問為甚不是發生在自己身上，郭鋒更首度揭開自己年輕時曾罹患淋巴癌的經歷。

郭鋒隱瞞病情

郭鋒回憶當年發現自己患淋巴癌，因從事護士工作的弟弟，返港探親期間，無意中察覺其徵狀，雖然病情來得突然，亦幸好及時發現，郭鋒在醫院接受長時間治療，當時獲太太歐陽佩珊照顧。郭鋒指太太當時為他隱瞞病情，又要開工拍戲，可謂分身乏術。

郭鋒在歐陽佩珊悉心照顧，又不受干擾之下，逐漸康復。但郭鋒後來又染上甲型肝炎，一度發高燒要送院。歐陽佩珊當時衣不解帶照顧，每日拍劇收工後雖然疲累，仍瞞住所有人到醫院探望。郭鋒經過兩次大病後，就如敲響警鐘，對自己的健康變得注意。

郭鋒曾過亂七八糟生活

郭鋒自揭結婚前不飲水不飲湯，又煙又酒不注意健康的生活，變成歐陽佩珊學中醫的動力，起初由調理老公的身體，到研究針灸、氣功、太極，漸漸學有所成，對他照顧無微不至，郭鋒感激亡妻為自己帶來福氣。

