Michael Jackson傳記電影公開正式預告片 侄仔Jaafar Jackson神還原MJ造型

影視圈
更新時間：23:15 2026-02-04 HKT
發佈時間：23:15 2026-02-04 HKT

流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）傳記電影《Michael》日前公開正式預告片，不但飾演主角的MJ侄仔Jaafar Jackson造型和表現被讚爆，其餘角色亦被勁讚造型維肖維妙。

講述MJ傳奇故事

從預告片中可見，影片會詳述MJ由童年時與哥哥們合組The Jackson 5，繼而力求單飛發展，並逐漸走上事業頂峰的傳奇故事。此外，更會着墨於MJ童年慘遭嚴父Joe Jackson虐待及操控，以及他如何成功反抗Joe，離開The Jackson 5，作個人發展。

《壯志凌雲2》Miles Teller演著名娛樂界律師

Jaafar在片中還原MJ由少年到成名的多個造型，其中重演《Billie Jean》和《Thriller》MV等經典亦獲歌迷盛讚，更指他連聲線都似足MJ，實在太神奇！金像提名男星Colman Domingo扮演Joe亦甚神似；此外，還有Nia Long扮演MJ母親 Katherine Jackson，Miles Teller扮演著名娛樂界律師John Branca。


 

