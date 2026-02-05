Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「東張女神」利穎怡囝囝百日宴感觸多 揭初為人母想得太簡單自責陷崩潰

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-05 HKT

前「東張女神」利穎怡2019年成為人妻，去年10月底宣布誕下兒子「關少爺」，BB話咁快已經出世100日。昨日（4日）利穎怡趁住立春，在社交平台分享為囝囝慶祝100日的照片，並公開初為人母的100日的感受。

利穎怡保護老公禁曝光

利穎怡分享一家三口的合照，見到其夫的樣貌依然被遮，「關少爺」的百日派對，以多啦A夢氣球及蛋糕做裝飾，BB仔更穿上同款打扮，眼仔睩睩十分可愛。利穎怡又在家中用另一款蛋糕打卡，為囝囝連環慶祝出世100日。

相關閱讀：前「東張女神」利穎怡宣布BB出世  爆喊指生產驚心動魄  緊急決定再開刀幸母子平安

利穎怡留言：「今日立春，但帶給我溫暖的卻是關少爺的100日。can't believe it's already #100days… so surreal.」利穎怡表示過去的100日感覺已走一條長路：「這一百天，像走了一段很長的路。從最初生產的擔憂、入special care的自責、到二月鬧的崩潰邊緣、再到第三個月時常常看著你忍不住覺得：我的關少爺，怎麼這麼可愛。」

利穎怡感謝「神隊友」老公

利穎怡曾經因為對做「母親」想得太簡單，而一度崩潰：「說實話，從未想過自己會承受不了。但在二月鬧崩潰那一刻才明白，原來我把“母親”這個角色，想得太簡單了。」

利穎怡不忘感謝老公：「這100日，是關少爺的慶典，更是我想對一路扶持我的“神隊友”關大爺，說一聲：真的很很很感恩有你在身邊。謝謝你陪我一路探索，在我最擔心時照顧我，在我最脆弱時接住我。愛你們，我的大小寶貝。」利穎怡同時衷心感謝三個月曾經探望「關少爺」的親朋好友。

利穎怡人生角色升級

利穎怡笑言從人妻變人母，人生角色好像升級：「我們的人生角色，好像也升級了。從結婚時的火野麗與蒙面俠，變成現在守護小小宇宙的大雄與靜香。而我們的關少爺，願你既有悟空的勇氣降臨我們身邊，更有多啦A夢的智慧與無限法寶，從容長大。」

相關閱讀：相關閱讀：38歲前東張女神驚爆生7cm瘤 BB臍帶纏頸兩圈一度心律不正 生育被要求簽生死狀

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
23小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
4小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
20小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
15小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
4小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
18小時前