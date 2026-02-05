前「東張女神」利穎怡囝囝百日宴感觸多 揭初為人母想得太簡單自責陷崩潰

前「東張女神」利穎怡2019年成為人妻，去年10月底宣布誕下兒子「關少爺」，BB話咁快已經出世100日。昨日（4日）利穎怡趁住立春，在社交平台分享為囝囝慶祝100日的照片，並公開初為人母的100日的感受。

利穎怡保護老公禁曝光

利穎怡分享一家三口的合照，見到其夫的樣貌依然被遮，「關少爺」的百日派對，以多啦A夢氣球及蛋糕做裝飾，BB仔更穿上同款打扮，眼仔睩睩十分可愛。利穎怡又在家中用另一款蛋糕打卡，為囝囝連環慶祝出世100日。

利穎怡留言：「今日立春，但帶給我溫暖的卻是關少爺的100日。can't believe it's already #100days… so surreal.」利穎怡表示過去的100日感覺已走一條長路：「這一百天，像走了一段很長的路。從最初生產的擔憂、入special care的自責、到二月鬧的崩潰邊緣、再到第三個月時常常看著你忍不住覺得：我的關少爺，怎麼這麼可愛。」

利穎怡感謝「神隊友」老公

利穎怡曾經因為對做「母親」想得太簡單，而一度崩潰：「說實話，從未想過自己會承受不了。但在二月鬧崩潰那一刻才明白，原來我把“母親”這個角色，想得太簡單了。」

利穎怡不忘感謝老公：「這100日，是關少爺的慶典，更是我想對一路扶持我的“神隊友”關大爺，說一聲：真的很很很感恩有你在身邊。謝謝你陪我一路探索，在我最擔心時照顧我，在我最脆弱時接住我。愛你們，我的大小寶貝。」利穎怡同時衷心感謝三個月曾經探望「關少爺」的親朋好友。

利穎怡人生角色升級

利穎怡笑言從人妻變人母，人生角色好像升級：「我們的人生角色，好像也升級了。從結婚時的火野麗與蒙面俠，變成現在守護小小宇宙的大雄與靜香。而我們的關少爺，願你既有悟空的勇氣降臨我們身邊，更有多啦A夢的智慧與無限法寶，從容長大。」

