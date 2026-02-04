黃洛妍讚賈思樂友善靚仔 黃博戥張與辰開心成TVB「金蛋」 不介意《中聲》crossover合作

有份出席賈思樂演唱會綵排的黃博和黃洛妍，均大讚前輩賈思樂為人友善，亦很尊重他們，在音樂上會給予不少意見及分享經歷。黃洛妍坦言賈思樂對音樂上要求高，從而他們才能達到水準，又笑謂這是開心的壓力。黃博更透露參加《中年好聲音3》時獻唱《傷追人》，原來賈思樂做現場觀眾，事後睇片才發現，令她很驚喜。談到是否因此而獲得任演唱會嘉賓，黃博坦言很榮幸，承諾會努力。

黃洛妍驚喜與賈思樂合唱

黃洛妍笑言兒時睇過《歡樂金宵》，亦聽過賈思樂的名字，長大後出席長輩飯局獲得介紹而認識對方，因為從未跟對方合唱，所以很驚喜。她說：「佢好靚仔，皮膚好靚，無毛孔架！」另外，提到《中年好聲音3》亞軍得主張與辰，近期頻頻賺真銀被稱為TVB「金蛋」。問到身為冠軍的黃博可會羨慕？她表示戥張與辰開心，對方累積多年經驗，透過節目讓大家認識。提到張與辰指希望人人有工開，她坦言《中年好聲音》大家庭成長不少，亦不介意Crossover合作。提到情人節，黃博笑言開心就是情人節，農曆年有幾日休息，初三開工。