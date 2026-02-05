前《愛回家》男台柱離巢低調轉行 馬來西亞罕現身做暴力行為？明顯發福網民嗌「認不到」

現年47歲、因在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」而深入民心的鄭世豪，去年毅然決定離開效力多年的電視台，轉行成為一名「企業培訓師」，由幕前演員搖身一變成為育人子弟的老師，其動向一直備受關注。

鄭世豪形象大變認不到？

近日，有馬來西亞的網民在當地巧遇鄭世豪，並將合照分享至社交媒體，相中可見他與昔日螢幕形象判若兩人。他留了一頭及肩長髮，面頰亦明顯比之前明顯圓潤飽滿，整個人發福不少。全新的形象旋即引起網民熱議，不少人驚訝其轉變之大，直呼「認不出來」，更有留言指他長髮的造型略帶「油膩之感」。

鄭世豪作出暴力行為？

之後有網民於帖子大爆料，怕他會做出暴力行為，難道得悉了鄭世豪的性格秘？這位網民留言問道：「他有沒有踢垃圾桶？」，原來是由於「細龍生」在劇中脾氣火爆、一有不順心的事便會踢垃圾桶洩憤的形象太過經典，故此才有此一問，而這個幽默的提問，正正呼應了他在劇中的招牌動作，足見其角色塑造得非常成功。

鄭世豪被網民爆真實性格

不過，劇中形象歸劇中形象，現實中的鄭世豪似乎與「細龍生」的火爆性格截然相反。該名巧遇他的網民就大讚鄭世豪為人友善，並透露：「他人很友善呢。我過去拍照他還幫我拿手機。」可見他私下非常親切和樂於助人。

鄭世豪轉當老師

事實上，鄭世豪已成功轉型，早前他曾在社交平台分享，自去年起已為超過三千人提供培訓，並上載了多張自己站在講台上，手持麥克風向大批學員授課的照片。相中的他時而面帶笑容，時而手舞足蹈，看起來非常享受和投入導師的新角色，在人生的新跑道上找到了成功的方向。

