「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點

林子祥與太太葉蒨文最近舉行《白頭到老WE ARE ONE》巡迴演唱會，日前在澳門開騷。67歲「最美港姐」兼葉蒨文好友朱玲玲，獲富商老公羅康瑞陪同，加上與前夫的三名兒子一同入場睇騷，支持好友。

朱玲玲睇得投入

朱玲玲當日打扮休閒，戴上綠色口戴低調到場，在網民在場內認出朱玲玲，見到其左邊有羅康瑞，右邊則有霍啟剛、霍啟山、霍啟仁。朱玲玲在演出期間睇得投入，與老公、兒子企晒起身表現興奮，又拎出手機拍攝場內熱鬧情況，還與前後認識的朋友打招呼。

不過朱玲玲離開觀眾席時險發生意外，見到她與老公羅康瑞前後腳離場時，不慎被彩帶絆倒，網民的影片見到朱玲玲突然重心不穩，整個人向前仆，幸而朱玲玲眼明手快，立即扶住前排座椅，未有造成意外受傷，而朱玲玲的三個兒子亦緊跟隨媽媽身後。

朱玲玲去年娶新抱

朱玲玲與前夫霍震霆育有三子育有霍啟剛、霍啟山、霍啟仁，細仔霍啟仁去年與泰國女友Namfon在雲南玉龍雪山舉行婚禮，當時朱玲玲與霍震霆同場見證兒子成婚，可見關係仍然融洽。

