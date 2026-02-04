金宣虎透過公司發道歉聲明 解釋「逃稅疑雲」內情 網民不收貨要求新戲換角

憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅的韓星金宣虎，最近與同門車銀優同陷逃稅爭議，被質疑利用家人名義開設「一人法人公司」逃稅，之前其經理人公司Fantagio予以否認。然而，今日（4日）Fantagio卻突然發出道歉聲明，並解釋金宣虎「逃稅疑雲」的內情。

金宣虎稱未充分了解運作

聲明中指金宣虎於2024年1月成立了一間法人公司，以因應演藝活動和戲劇製作等業務需求，自公司成立後到2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前，相關活動收入皆是透過該法人公司進行結算支付。但金宣虎及後意識到該公司的營運有可能造成誤解，已立即停止了法人公司的實質活動，近一年多來都未有透過該公司開展任何活動；而自2025年2月與Fantagio簽署專屬合約以來，所有結算金皆改為直接支付給演員本人，合約流程與演藝活動均與該公司無任何關聯。針對外界質疑法人信用卡、法人車輛的使用問題，以及支付家人薪資等疑慮，Fantagio透露目前金宣虎已主動繳回過去使用的法人卡、法人車輛，並終止家人薪資發放，而以前透過法人領取的款項，除了繳納法人稅外，也補繳了個人所得稅，並啟動了法人公司的解散程序。而金宣虎亦透過聲明回應道：「對於在未充分了解法人公司運作的情況下，成立並維持了一年多的行為，對此深表歉意」。

與高允真拍戲有「生理反應」

雖然已經認衰，但無助金宣虎的事業危機。據知他手頭上有3部大戲，包括：改編自香港作家陳浩基著作《網內人》的TVING韓劇《Unfriend》、Disney+重頭劇《魅惑》及tvN網絡小說改編劇集《在議員的保祐之下》。其中他在《在》劇中將扮演清廉的年輕公務員，引發韓國網民紛紛要求換角，並留言指「連基本納稅義務都逃避，仲點演繹正義角色？」、「不要毀掉好IP」、「拜託用年輕演員」，甚至有網民指連《魅惑》也不應該讓他演。甚至有網民摷埋《愛情怎麼翻譯？》花絮，指高允真為他作人工呼吸的戲份中，他疑似有「生理反應」，因而大罵他不尊重女演員，可見目前他有多「犯眾憎」！