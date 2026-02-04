53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤

53歲台灣「金鐘視后」高慧君，當年因與張學友合唱一曲《你最珍貴》，在香港打開知名度，2007年憑台劇《美麗晨曦》奪得第42屆金鐘獎戲劇類節目「最佳女主角」。高慧君去年初爆出有眼疾問題，多度做手術後，昨日（3日）在台灣出席搖滾音樂劇《你好，我是接體員》記者會，曝光最新近況。

高慧君暈倒記憶斷片

高慧君去年被揭於2022年因甲狀腺功能低下，引發罕見的左右眼嚴重斜視問題，視力嚴重受影響，曾停工1年治療凸眼病變，去年更三度做手術，盼眼疾問題得到改善。高慧君昨日在記者會上，暴瘦達24公斤，她透露去年在第三次手術前，在家中突然暈厥倒地，造成臉部三處骨折，更出現「記憶斷片」。

高慧君在記者會上戴上墨鏡，與暈倒撞傷有關，回憶起跌倒驚魂，高慧君透露去年底在家中突然不省人事，由外籍看護搖醒，高慧君才知道自己昏倒，據指當時還發出「嘭」聲響，嚇壞其母親，高慧君醒來後出現「記憶斷片」。

高慧君暈厥頭部腫起

由於高慧君突發性暈厥撞地，頭部腫起外，更造成臉部3處骨折，她形容右臉顴骨的傷勢，如「永遠失去了蘋果肌」：「這個沒辦法治療，開刀，就是一輩子這樣了。」高慧君曾到醫院檢查及驗血，卻沒法找出暈倒原因。

