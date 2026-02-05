苑瓊丹甘為直播「着尿片」 魯振順同《中聲》參賽者同場唔尷尬

近期在「商界」非常活躍的苑瓊丹又有新動向，宣布與一班好友劉可、魯振順、鍾潔兒、李霖恩合作直播賣年貨，喜迎馬年！期間苑仔親力親為「搬燒豬」非常搞笑。這日眾人舉行記者會為直播打響頭炮，苑仔現身非常風騷，表示有多個國際品牌「撐腰」，笑言自己「有腰骨」：「我夠晒經驗開班教人做直播，被欺騙嘅經驗都唔少，不過我唔收徒弟啦，大家一齊進步就得！」苑仔表示直播看似風光，鏡頭背後充滿辛酸：「呢個係真人真事，我試過直播叫人準備定啲尿片，但因為買得太大先冇着到！（忍住去廁所值得？）你要尊重工作，唔可以做做吓走咗去，啲觀眾會覺得好怪！」

苑仔睇中李霖恩太太

苑仔又表示「睇中」李霖恩太太加盟直播行列，大讚對方有學識、有才華，身旁的霖恩尷尬陪笑：「其實苑仔搵我出嚟都係想介紹佢，都係想捧佢，但我覺得冇所謂，有『軟飯』食都好啊！」曾控訴《中年好聲音》搶飯碗的魯振順與參賽者劉可同場，魯振順表示未感尷尬：「其實誤會嚟嘅，好似苑仔咁『德高望重』都搶佢唔到，每個人有唔同嘅工作，希望呢個行業都百花齊放。（係咪唔夠食，直播好搵啲？）唔係啊，千其唔好咁講，依家環境行行都做得好艱難，只係依家流行做直播，都係經營嘅手法嚟嘅。」魯振順表示現時作息穩定，自由身沒「綁手綁腳」：「我哋離開TVB唔係關任何人事，純粹咁啱合約到期，制度改變我哋配合唔到，咪離開一陣囉！呢個世界係圓嘅，冇話絕對嘅。希望在『有生之年』做到想做、開心的事情。」而劉可就預告加盟直播時，會唱歌「娛賓」滿足Fans，笑言想與魯振順組「組合」：「因為我知佢好鍾意唱歌，之前佢做直播可以由朝講到晚，我都擔心佢撐唔住！我哋一齊合唱就唔會唱『情歌』，都係啲勵志歌《總有你鼓勵》嗰啲！」