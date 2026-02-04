Yanny陳穎欣婚後首曬老公視覺 預祝情人節互送鑽石手鈪高調放閃

現年36歲的前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）上月與拍拖9年的著名音樂監製陳考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，兩人在位於墨爾本郊區的Stones of the Yarra Valley酒莊舉行童話式婚禮，獲不少圈中好友都遠赴見證，場面浪漫。正式升呢做人妻的Yanny，昨日在社交網高調放閃，晒出婚後首份情人節禮物。

Yanny獲網民表示甜到漏

Yanny在社交網大晒恩愛，她貼出老公和老婆視覺的照片，見二人急不及待提早慶祝情人節，撐住枱腳大嘆牛扒兼香檳，更有一張Yanny 大頭影住眼球只有老公的照片，十分甜蜜；二人亦大晒婚後收到的首份情人節禮物，是一對情侶鑽石手鈪，相當閃耀，Yanny寫道：「情人節提前送上祝福，我們很早就選好了禮物，都知道我們會非常喜歡。」前隊友蔡明思即留言tag自己老公：「買畀我！！」而網民都紛紛留言表示這對新婚夫婦認真甜到漏。