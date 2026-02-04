謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢

由前港姐冠軍謝寧主理的曲奇店在尖沙咀鬧市開設新店，請來老友苗僑偉（三哥）及黃日華（華哥）擔任開幕嘉賓，吸引街坊及遊客圍觀，更有警察拉起橙帶疏導人流。謝寧與三哥及華哥齊齊受訪，謝寧指這次是品牌第16間分店，先後在銅鑼灣及尖沙咀旺區「插旗」，她指最近是逆境，但她對香港充滿信心，若有落腳點會有信心繼續開舖，推廣香港手信文化，也得到很多港人和旅客支持。三哥和華哥見證謝寧從九龍城起家，充滿香港人精神，談到生意風生水起，問2人可考慮入股？他們笑言排隊都輪不到他們，謝寧笑言想招攬2人。

3人屬同一隊跑步團

華哥自認是顧客、三哥更自封「食客」只食不用付錢，謝寧感謝他們撐場，是超過40年友情，笑指三哥首劇起合作，是她第一位劇中男友，華哥更是她首位劇中老公。談到三哥與華哥最近一齊出動，他們表示當然要一起撐，因盧海鵬是前輩、謝寧則是後輩，開心她能將生意發揚光大，問到2人識食，是否識整餅？華哥笑言不是「阿茂」不整餅，身邊有朋友識整餅，自己便不用整。3人更透露是同一隊跑步團，因此經常見好似家人一樣，三哥說：「每星期跑3、4日，係發哥（周潤發）嘅分部，發哥𠵱家有好多隊！（有交學費？）位位兩萬！咁發哥唔使再拍戲啦，他只食茶餐廳、賺埋賺埋好易養！」

望《尋秦記》有更好票房

至於《尋秦記》票房大賣，三哥表示是意料之內，亦想有意料之外更好的票房，相信加長版正製作中，「不過唔會加我戲啦，大家已經話成日見到我、閃卡又係我，搞到我都唔好意思！」又指很多人拿閃卡要他簽名，但自己一張都沒有。至於是否已與黃宗澤慶祝拎視帝？他笑指對方叻仔，沒獎都會「造馬」給他一個獎，又指他實至名歸、是本色演出，「他本人一定唔認，身邊人就會知道，把口衰過我！」

謝寧贊助三哥三嫂開騷

至於華哥早前率領明星足球隊踢到雲南，問新年會到哪個城市比賽？他指春運期間交通繁忙，新年後再去踢波，笑言若腳痕便睇波止癢，至於會否登台？他笑指不想、退休了，謝寧笑言不知道他會唱歌，三哥則指點都會唱幾首傍身，至於盧海鵬演唱會令觀眾懷念「三嫂」戚美珍歌聲，他表示以前大家看EYT便會聽到，現在年紀大少唱，謝寧稱可贊助三哥三嫂開騷，三哥聞言：「咁你會傾家盪產！」又指今年會留港過年，暫不回加拿大。