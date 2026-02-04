涂家堯報喜BB出世︰首推單曲啫 以抑鬱症為切入點籲關心身邊人

實力派歌手涂家堯（Gavin）於尖沙咀舉行首支個人單曲《消散的溫度》MV首播，暨音樂平台全球宣傳大使發布會。在前輩、好友、音樂愛好者及粉絲的見證下，涂家堯發布個人首支單曲及音樂錄影帶，宣告做樂壇新人，同時以六位數合作費用出任品牌的全球宣傳大使。

樂壇新人赴高雄拍MV

涂家堯對於擁有專屬單曲，他直言宛如夢境成真，堅信追夢的核心在於堅持。涂家堯形容《消散的溫度》為「自己的大日子，如同BB出世」，另外老闆們贈送的金銀唱片，寓意金銀滿屋成績驕人。對於六位數的合作費用，涂家堯驚喜之餘也感到責任重。

涂家堯形容《消散的溫度》意義非凡，歌曲以抑鬱症為創作切入點，呼籲大眾關注身邊有需要的人，傳遞溫暖與關懷。涂家堯及製作團隊赴高雄取景拍MV，捕捉當地的獨特風景。