張與辰3.28澳門獻聲 搞搞新意思設「點歌台」環節冧歌迷

張與辰《The Novara Ball》演唱會澳門站於3月28日（星期六）晚上6時在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行，票價分別為HK$1080 和HK$580 兩種，今日（3日）於Klook、大麥、澳門通、City Line等購票網站發售。

遇見我的愛

去年是張與辰音樂事業上豐收的一年，他冀望今年保持這份氣勢，傳遞音樂理念。張與辰十分期待澳門之旅見歌迷，「歌單、服飾會和之前的個唱不同，有所調整，必定能令到專程到澳門支持我的粉絲感到滿意！」《The Novara Ball》演唱會澳門站是香港站的延續，澳門站專屬「點歌台」環節，張與辰會走進觀眾席，傾聽樂迷故事，現場演繹心水曲目，不論是冷門還是佳作，都有機會解鎖Live版本！

張與辰《The Novara Ball》演唱會澳門站票務

演出日期：3月28日（星期六）

演出時間：晚上6時正

演出地點：澳門葡京人H853娛樂館尚梯館

票務單位：Klook、大麥、澳門通、City Line

票價：HK$1080 / HK$580

門票開賣時間：2026年2月3日（星期二）下午2時正