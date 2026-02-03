五月天提早應約 3月啟德主場館開4場演唱會
五月天去年帶着 [#5525 回到那一天] 25週年巡唱，第一次於香港地標啟德主場館，舉行四場「香港站 · 展新啟航版」演唱會，跟十多萬的粉絲履行了「五月之約」。
踏入2026年，五月天與香港歌迷再度相聚，且比原定的五月更早，主辦方宣布，五月天第二度「超前相聚」，於三月份重臨香港，延續「#5525回到那一天」主題，重溫去年的精彩難忘時刻，訴說25年來高低起伏。
《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會》於2026年3月24、25日及3月27、28日，空降啟德主場館。優先訂票將隨時上架，每張票價分別為：港幣HK$1855 / HK$1555 / HK$1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$755/ HK$555。公開發售日期將稍後公布，五迷們密切關注官方詳細售票資訊。
2026 五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版
演出日期︰2026年3月24、25日及3月27、28日
地點︰啟德主場館
演出時間︰晚上7時
票價︰港幣HK$1855 / HK$1555 / HK$1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555
