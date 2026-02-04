劉穎鏇孖陳煒大馬晒歌喉 姚子羚放狗當運動畀朱敏瀚一句話激親

陳煒、朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚日前飛赴馬來西亞出席一連三個活動迎新春。朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚出席年宴，入鄉隨俗與現場嘉賓一起「撈生」討好意頭。其後化身「演技導師」，點評TVB Malaysia藝人的演出，互動環節笑聲不斷。

馬不停蹄

TVB Malaysia旗下8位藝人王鄭浚仁（Rax）、彭詡越（Xair）、劉傳民（Andy）、蕭偉倫（Alan）、陳奕伸（Ezen）、梁宸語（Zev）、陳泓升（Vincent）與劉泰麟（Tyrell），當晚揭幕演出唱賀歲歌《呢個新年好緊要！》，8位藝人也接受遠道而來的3位師姐師兄的演技考驗。

第二天，劉穎鏇、陳煒出席粉絲見面會兼唱歌，吸引超多粉絲高舉燈牌應援，氣氛熱烈。劉穎鏇先後獻唱《A Thousand Years》及《衝動點唱》，並走下台同粉絲握手，親和力十足。而陳煒好有誠意學馬來文，說道「Selamat Petang（下午好的意思）」。

另一邊廂，姚子羚、朱敏瀚行程緊密，在午宴後，馬不停蹄出席品牌發布會。早前踢足球意外弄傷腳部兩條韌帶的朱敏瀚，在活動上透露稍後接受手術治療。姚子羚則分享，每日帶愛犬外出散步就是運動，「唔好輕視呢個運動，好有能量。」朱敏瀚隨即搞笑表示：「係狗狗walk你。」引來全場笑聲。