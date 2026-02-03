梁諾妍38歲生日跑足38 K 洪永城冧爆曬愛的宣言：期待同你跑100K
洪永城老婆梁諾妍（Inez）向來都是長跑愛好者，即使已是兩孩之母，亦一樣熱愛運動，身形fit爆；近年，「跑步初哥」洪永城就跟隨老婆腳步成為跑友。昨日（2日）是Inez 的38歲生日，繼與2位閨密連詩雅、黎紀君提早慶祝後，老公洪永城亦在社交網大晒愛的宣言。
梁諾妍獲寶貝女唱生日歌
洪永城在社交網上載與Inez及一班跑友跑步的片段，並送上一個生日蛋糕，洪永城甜蜜寫道：「跑步嘅人對時間同數字都特別著緊，尤其係生日，原來係要跑返佢嘅歲數Number，當我以為係咁易循例18k嘅時候，原來係38k，不過好彩你有班肯陪你嗆跑友。生日快樂Inez，祝我們百年好合、白頭偕老，期待白住頭髮同你跑100K！」Inez 即冧爆表示：「多謝你Tony」並謂：「120歲呀。」好友黃翠如亦有留言表示：「This is so sweeeeeet wor 生日快樂Inez。」另外，壽星女亦貼出兩位寶貝女為她大唱生日歌的片段，細女更爭住吹蠟燭，場面溫馨搞笑，Inez 表示：「生日同最愛的一起最幸福。」
