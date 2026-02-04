「TVB御用八婆」李楓神隱多年住老人院近照曝光 曾歷失婚、破產及重病：我做唔到個好媽媽

舞台劇資深演員、有TVB「御用八婆」之稱的李楓在1975年第5期藝訓班畢業後曾簽約TVB，不過因獲被導演睇中，曾一度轉型拍電影，曾參與演出的電影包括《我未成年》、《撞板風流》、《人細鬼大》、《我老婆唔夠秤》、《乾柴烈火》與及《我左眼見到鬼》，其後偶爾亦會參與不少劇集之演出，多飾演牙尖嘴利的寒酸岳母，曾出演過《愛 · 回家》系列第2輯，飾演安輝海味的會計「倫靜雯」，又於《開心速遞》做幫「群姐」解夢的孟婆。

淡出大眾視線的李楓近日又被巧遇

李楓在2020年4月與TVB約滿後決定退休離巢，在2023年，曾有連登仔以一張簡單的手繪圖公開post尋找TVB女甘草，當時樓主形容：「把聲成隻鴨，有粒大粒墨喺嘴角，做開啲野蠻角色。」結果有網民秒速解答，原來樓主是找李楓，當時李楓已入住老人院，她曾稱雖稱不上豐衣足食，但三餐溫飽已很感恩：「有個地方住仲想點？」淡出大眾視線的李楓近日又被巧遇，最新近況再度曝光。

李楓久違現身變豐滿

日前有網民在FB貼上一段短片並說：「有冇人認得佢？」片中看到有兩位女士正為一班「老友記」表演，有網民留言：「李楓老師！」、「李楓，把聲好似鄧碧雲。」、「李楓老師好戲之人！」、「大粒墨姐姐。」、「點會唔認得，李小姐唱得又做得。」、「好耐冇她消息！」久違了的李楓身形變得豐滿，但唱歌中氣十足，並未有因淡出幕前而生疏，精神狀態亦很好。李楓在2023年曾向傳媒表示入住老人院已近一年，慶幸獲分配獨立房間，居住環境不錯，私隱度亦上算高，更笑稱：「講電話都唔怕俾人偷聽，年紀大有政府資助，兒子亦有分擔部份費用，最重要唔好煩到人，。」李楓更不覺得晚景悽慘，最壞的日子已過去，雖稱不上豐衣足食，但現能有三餐溫飽已很感恩，不過最不想被網民胡亂瘋傳一些負面新聞，揚言做人對得住天地良心，最重要做事問心無愧，這樣便安樂活下去。

李楓受病魔來襲狂食止痛藥

李楓曾經有過一段姻婚，不過老公沉迷炒股，全家由九肚山豪宅搬到去村屋，她甚至賣嫁妝為夫還債，更經歷兩次破產，到了1995年決定離婚，李楓返無綫拍劇養活一對子女，更因貧窮只能日花20元，可惜回巢後卻遭投閒置散：「我好內疚，屋企風光嗰幾年，我做唔到個好媽媽，唔會攬佢、錫佢，日日掛住吃喝玩樂、打麻雀高朋滿座，又或者去演戲。我唔識得教育佢哋，所以有段時間佢哋唔鍾意我呢個阿媽，我明白呢樣嘢係冇得原諒。」除了經歷婚姻失敗，2006年李楓受病魔來襲，當時醫生於其腦部發現水泡，這水泡導致她腦出血及影響腦神經，負擔不起私院醫藥費的她，只能狂食止痛藥，在公立醫院忍著劇痛，最終痛到掙扎落床求救，她憶述：「我爬喺地遇到醫生，即刻寫紙開刀，如果唔係幾時排到？」幸好多年後李楓兒子在婚禮上表達很愛媽媽，著李楓不要再自責，李楓亦說：「佢係好孝順，只係我做得唔好，過去風光嘅日子享受過，都已經成為歷史，偶然緬懷一下，但唔想成日追憶，因為會成為自己的負能量。人活到一把年紀，都會曾經唔開心到試過唔想做人，但盡量唔好畀負能量維持咁耐。」

