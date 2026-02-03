草蜢「行婚禮」收金器忘形咀嘴 挑戰健力士紀錄 周潤發拍片撐40周年紅館騷

草蜢成軍40周年，4月底在紅館舉行六場《Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026》，今日（3日）在中環舉行記者會，記招儼如婚禮一樣，在播出他們的成長片段後，身穿白色禮服的草蜢手拖手進場，讀出誓詞、簽紙，仲交換紅寶石戒指及切蛋糕。

推廣廣東歌

草蜢一班圈中好友陳慧琳、古天樂、周潤發、庾澄慶、林峯、鄭丹瑞、任賢齊、楊千嬅、張學友、張智霖、陳小春等也有拍片支持。而老闆林建岳向本月6日生日的蔡一傑送上金壽桃，金帆船係送予蔡一智，至於5月生日的蘇志威就收到金馬，寓意健康順遂，3子為答謝各界愛戴，竟忘形互嘴！草蜢自言緊貼潮流，早已是「Grass Oppa」，並有意申請「健力士世界紀錄」。

草蜢受訪時指，組合今年邁向41年，故是次演唱會是一個慶祝活動，希望歌迷用「戥草蜢開心」的心情來欣賞。3子感恩由屋邨仔走到世界各地，代表香港宣傳廣東歌。談到申請「健力士世界紀錄」，他們稱該會以「不使用樂器／全世界最長壽的跳舞組合」的名義申請；續說不少人問他們會邀請誰人做嘉賓，笑指若請嘉賓的話，3子就不阿時間唱歷年來的經典歌曲。

問蔡一傑現時狀態，他指之前完成四場演唱會，力證其魄力、能力，「完全返晒嚟，唔好擔心，亦都唔使擔心。呢兩、三個月有積極加操。」提到剛才他們自稱「Grass Oppa」，演唱會加入韓風？他們表示順應潮流，形容演唱會像婚禮一樣，以紅色系作dress code，蔡一傑：「今次主題係Three in love，希望歌迷抱住你愛嘅人入場！可能演唱會入面我都遇到真愛呢，咁我咪脫單囉！」問到剛才收到的金器會如何處理？蔡一智笑稱多謝老闆，「而家金價最貴！」

屋邨仔登上世界舞台

另外，問到蔡一智是否知道古天樂找他演電影《尋秦記》萬良的真正原因？他笑指因為不需要戴假髮，提到也因為他十分「思縮」，蔡一智就指自己是專業演員，「冇所謂啦！」對於好友拍片撐場，草蜢頓感驚喜，蔡一傑：「當年新人獎係發哥頒俾我哋，佢睇住我哋呢40年嘅發展！旦哥都係，當年我哋比賽，佢介紹我哋出場，佢睇住草蜢點樣入行，點樣去搏，由屋邨仔去到世界舞台，高山、低谷佢都知道晒，有呢啲前輩睇住我哋，真係好溫暖。」同時多謝Tyson Yoshi等新生代的讚賞。