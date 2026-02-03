大S雕像揭幕兩子女無影 被捕獲跟汪小菲遊廣州 翹手行街感情極好
更新時間：18:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-03 HKT
台灣女星徐熙媛（大S）昨天（2日）離世1周年，其紀念雕像揭幕儀式於金寶山舉行，該雕像由大S丈夫具俊曄參與設計，除了S媽、具俊曄、小S 和老公許雅鈞現身外，不少大S生前好友也有到場致意，場面感人；不過，儀式上卻全程未見前夫汪小菲及大S一對仔女玥兒和箖箖，引起外界討論，而同日就有網民目擊汪小菲帶著仔女，還有現任妻子Mandy（馬筱梅）遊廣州。
Mandy曾透露到北京放寒假
大S離世後，一對仔女由前夫汪小菲及其現任妻Mandy照顧，去年3月大S下葬時一對仔女缺席，而昨日雕像揭幕儀式，亦未見一對仔女的蹤影，另外界揣測S家與汪小菲一家的關係。早前，Mandy開直播時曾透露孩子們到了北京放寒假，而這段期間由汪小菲照顧仔女，自己媽媽也跟著到北京幫忙顧孩子們。
玥兒甚有大S影子
昨日，有網民在廣州捕獲汪小菲帶著一對仔女、Mandy 和外母遊廣州，見12歲玥兒留著一頭烏黑亮麗的長直髮，身穿白色衛衣和牛仔褲，身高更已超過爸爸的肩膀，甚有大S的影子，汪小菲更一度翹住玥兒的手臂行，父女感情極好。而10歲弟弟箖箖則穿著羽絨背心，並跟著在家姐和爸爸，至於腹大便便的馬筱梅，以一身米白色裝束示人，挺着巨肚，一家五口同遊廣州。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT