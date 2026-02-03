許紹雄女兒繼承亡父「資產」承擔家庭重任 短時間內極速成長：追趕爸爸敬業精神

資深演員「Benz雄」許紹雄去年10月因癌離世，消息震驚娛樂圈。女兒許惠菁曾表示曾表示：「雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來。」許惠菁近日在YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》中，開剖白喪父後的心路歷程，她坦言這段日子情緒如坐「過山車」，但爸爸留下的敬業精神和身邊人的溫暖支持，成為她重新出發的最大力量。

許惠菁憶述與爸爸深厚感情為他感到驕傲

在影片中，許惠菁與好友何雁詩作深度對談，分享面對變幻的2025年所修習得到的課題，當談及已故的爸爸，她的思念之情溢於言表。許惠菁在製作團隊口中得知，爸爸是「最容易度的期」，他守時、專業，從不輕易改動檔期，這份敬業樂業的精神讓她深感自豪：「他的精神是我想掌握的，是留下來的無形資產。」她還她表示爸爸在別人口中的正面評價「令我感到驕傲」。

許惠菁表示2025年是很模糊的一年

許惠菁表示2025年是很模糊的一年。好像很多事發生，但去到年尾，很多事情很難處理，很多事情突然要處理：「大家都知道發生了一些事，所以其實很多計劃都打亂了。 雖然接近三十歲才需要處理這些人生的重大課題，比起許多人已算幸運，但失去至親的痛楚依然難以言喻。」許惠菁稱爸爸的離去逼使她在短時間內成長，從一個備受呵護的「小妹妹」，到現在需要承擔起部分家庭角色，慶幸家人之間都很獨立，讓她沒有太多額外負擔，但心理上的支援和爸爸後事的處理，仍是她需要面對的課題：「一時我可以正常，我們剛才煮的食物，可以放在一邊，都算正常，但一時說起他都可以說到，不會好像想哭想哭。但一時就會想崩潰。很多都是像過山車一樣的情緒，每天都會發生。」

許惠菁短時間被逼成長感覺不舒服

許惠菁說：「我沒有想過2025年尾會要去面對這麼多事情，有時候會逼著你在很短的時間裡面去成長。其實是很不舒服。 我想可能有些位，你要逼著要當無事發生，那一下是最難的。好像我家姐訪問說她都不會帶著情緒去做事，我們要保持專業，所以，其實我一直沒有停止工作。由那件事到現在，我都是有工作，只不過大家都好體諒我，爸爸會希望我做好自己，做自己喜歡的事情。」不少網民留言支持許惠菁，有人說：「開心見到你重現笑容！十幾年前我都經歷過失去至親！傷心係一定，但怎傷心都不能改變事實，好好生活是 多謝你爸爸留下的短片,給我們很好的智慧！加油！。」、「看完這段對談其實心裡很安靜。 不是因為事情變得輕鬆，而是你很真誠地把『不容易』說出來了。 一邊繼續生活、一邊容許自己慢慢消化，那種力量其實很難得。 希望你記得，你已經做得很好了，也值得被溫柔對待。 謝謝你願意分享這些。 加油!」、「唔該唔好成日叫人放下，她要記未記，想忘記未忘記，用耳仔多聆聽，唔需要畀咁多的意見 ，對方只係想分享唔開心或開心嘅事。」」她憶述，在父親喪禮前，即使心情沉重，她依然答應為一個慈善活動的孩童們準備食物，因為她知道，爸爸會希望她繼續前行。

