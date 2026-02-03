周杰倫陳奕迅澳洲對戰切磋球技 王俊凱加入聊音樂網民盼合體開騷



周杰倫與陳奕迅（Eason）兩位港台天王同樣熱愛網球，日前，二人被捕獲現身澳洲墨爾本公園，一同觀看阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決茲維列夫（Alexander Zverev）的頂尖對決，成為該球賽另一亮點。昨日，Eason 就在社交網再分享與周杰倫的同框合照，原來二人對戰切磋球技。

Eason感謝周杰倫安排

周杰倫與Eason繼在墨爾本公園並肩而坐觀看網球比賽後，兩大港台天王再次合體，Eason在社交網大晒出與周杰倫合照，相中見二人均以運動服打扮，並齊齊擺出同一姿勢，笑容燦爛，Eason 寫道：「澳洲第一打！！今次天朗氣清嘅墨爾本加埋呢個環境優雅嘅俱樂部，配埋呢位咁特別嘅拍檔，令呢次旅程更加獨特！多謝周生嘅邀請及安排，希望下次快啲嚟啦~續說：想試響草地打。」而周杰倫亦有轉發Eason 的合照，並引用Eason 《淘汰》的歌詞搞笑寫道：「只能說我輸了 也許是你怕了」，可見二人的「第一打」相當愉快。

周杰倫幫忙牽線三人聚會

另外，周杰倫亦在社交網分享了一張合照，相中除了二人外，還有內地男星王俊凱同行，周杰倫表示：「開心帶大家聚餐，有人可以聊聊音樂真好！」估計今次三人的聚會是由周杰倫牽線，促成了香港、台灣及內地三地的音樂人一起，網民都紛紛期待三人在音樂上會有合作，並謂：「合體開騷吧！」、「推出網球主題歌曲」。