吳千語與老公施伯雄去南極完成心願 身形豐滿否認備孕有雪卵打算 不敢與萬綺雯比較電影有得上架已滿足

吳千語今日（3日）身穿低胸衫到尖沙咀出席活動，最近剛去了南極旅行的她表示今次與老公施伯雄及朋友一起去，又指這旅行計劃了兩年，經過今次後已解鎖了地球七大洲，完成了26年來的心願，旅程最難忘是著泳衣去「跳海」，因為海水零度好凍，笑言凍到懷疑人生，落水後只能靠意志游回岸邊：「因為真係好凍，好難去形容，要體驗先知嗰種感覺。」

吳千語贊成與老公適當地疏離

吳千語指去年很忙，已很久沒有放大假，今次旅程很開心，問到與老公一起是否有重拾浪漫溫馨時光的感覺？她坦言大家各自出差不經常見面，去旅行密集式地相處，算是一個非常高質量的時光。問到老公是否有投訴她太忙？吳千語指沒有，因幸好大家的工作節奏差不多，至於是否因此之前表示跟老公比較疏離？她說：「適當地疏離，咁緊密又唔係咁好，好多交嗌，適當地疏離幾好，各自各有啲空間。」笑指是否因為開心而豐滿了不少？她解釋只是今天的衣服很緊，感到好像現在被封印一樣，不過去旅行吃多了碳水，的確胖了一點，但不是為了生小孩而養胖自己，她指這方面是順其自然，以前好像覺得要趁後生完成，現在就沒有太大問題，覺得遲或早也可以，問到是否有去雪卵？她指沒有，但有打算這樣做，亦有人曾這樣建議，至於老公的家人是否有催？她說：「唔係好明顯咁催，暗催。（新年驚唔驚又俾人催？）可能會暗暗地，但大家見到我做嘢都chur，所以都知道我係要完成咗啲我想做嘅嘢先。」

吳千語面對正負評照單全收

對於她主演的電影《驅魔龍族馬小玲》日前在網絡上架，問到不能在戲院上映是否感失望？吳千語指其實能上已經很好，自己也拍了很多電影未必能夠上映：「其實套戲都唔係話好一帆風順，分咗兩次拍，第二次拍係補好多鏡頭，最初都會驚上唔到，好多因素，總之上到，無論係咩平台，出到街已經係一個好好嘅結果。」提到網民指她的打底褲太礙眼，吳千語表示沒有看到，不過因為很多飛來飛去的戲份，所以一定要着，不過她謂無論是正面或負面的評價也照單全收，至於大家也會拿她與萬綺雯相比，吳千語說：「一定有嘅，我當初拍都已經預咗，我都好鍾意佢當年嗰個角色。」不過她表示今次的角色和故事與上次的不同，只是角色同名，但其實是兩個人：「當然，我覺得經典都係好難超越，所以照單全收。（冇比負評影響？）冇，套戲最後上得已經幾開心。（唔介意網民話你毁咗佢哋嘅童年！）我下次收劇本嗰陣小心啲，所有負評我已經習慣。」

另外，問到吳千語是否有看電影《尋秦記》？她表示還未，但有機會也是會去看，但她也為香港電影最近得到頗好成績感到開心，因自己知道現在的電影業有多困難，所以也希望所有電影得到好成績，至於是否會跟老公一起去看？她表示很少跟對方一起看電影，大多數是跟朋友。