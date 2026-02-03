陳瑞輝分身準備MIRROR團歌兼演舞台劇 自薦做Stanley婚宴兄弟預咗搬搬抬抬

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）參演舞台劇《小男人周記》，今日與鄭丹瑞、監製陳恩碩等出席西環記者會，有大批粉絲應援，宣布將於2月28日起作多場演出。Frankie演男主角「梁寬」，他與鄭丹瑞（旦哥）一同受訪，鄭丹瑞明言欣賞年輕人的做法，笑言不用傳授任何技巧，讓Frankie與陳恩碩合作擦出火花，「我做觀眾就可以嘞！」

今年Solo出歌

Frankie就指十分緊張，「旦哥叫我放手去做，我是第3個人演梁寬，有前輩可以參考。」《小男人周記》IP強勁，「有壓力呀！要非常用心地排練，已排練了個半月，練到腦裡面會自動播音樂，特別是睡覺前、沖涼時，不只是自己唱的歌，拍檔唱的歌也會播！」問鄭丹瑞對Frankie的評價？他指沒有到場睇綵排，「有好多人update我，是暗中監視！」Frankie暫定演13場（2月28日起-至3月底)，同時表示首日「打大佬」要演兩場。Frankie曾演音樂劇《大象的告別式》，可有意專攻舞台？他稱︰「是剛好收到旦哥邀請，舞台好玩，睇到觀眾即時反應。」鄭丹瑞還是忍不住過兩招，指Frankie要練習爐火純青，在舞台上才能好好享受。

談到MIRROR將推出團歌，Frankie表示要分身準備。談到隊友邱士縉（Stanley）與李炘頤宣布訂婚，Frankie指當天收到對方親自通知，問可覺得突然？他笑言︰「忙於舞台劇，沒有去關心，知道他們恩愛、穩定，希望可以做兄弟，看Stanley如何安排！」又自薦做接待，「有一次做兄弟經驗，好忙！要搬搬抬抬。」談到年底舉行MIRROR演唱會，隊長楊樂文（Lokman）希望做戶外跨年演出，問到12子之間有何想法？Frankie指大家會開會討論，問他有何想法？他指今年會出一首歌，望在騷上演唱。