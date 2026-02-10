唐宮奇案｜白鹿、王星越合作破案 劇情懶人包、角色簡介、五大看點、

唐宮奇案｜《唐宮奇案之青霧風鳴》｜由白鹿以及王星越領銜主演，是一部古代探案電視劇。下文為您精心整理了《唐宮奇案》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！

《唐宮奇案》改編至森林鹿的《唐宫奇案之血玉韘》，故事講述在上元佳節，寧遠公主在夜宴上離奇身亡，內謁局李佩儀（白鹿 飾）和太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）奉命調查，展開一場關於真相與智鬥的較量，並在此過程中揭露一系列宮闈秘史和詭異奇案的故事‌。

《唐宮奇案》由白鹿以及王星越領銜主演。

《唐宮奇案》追劇日曆公開！

白鹿 飾 李佩儀

李佩儀隸屬於內謁局，唐代內廷侍衛長，性格剛毅果決，兼具頂尖武藝與縝密推理能力。

白鹿飾演李佩儀。

王星越 飾 蕭懷瑾

蕭懷瑾任太史局太史丞，精通風水星象之術，專司宮廷異象勘測，他冷靜理智且具敏銳洞察力。

王星越飾演蕭懷瑾。

第1－2集：李佩儀與蕭懷謹聯手查案

福昌縣主李佩儀化身內謁局的內衛查破多單案件；婉順公主在夜宴中被燒死，李佩儀親自調查，善於占星的太史丞蕭懷瑾被當疑犯，聖上下令他助力查案，二人隨即兵分兩路找線索，李佩儀查出崔曼姝與公主有過節，蕭懷瑾發現兇手有六尺高，且在延壽坊有落腳地。崔曼珠在延壽坊被殺，小院正是兇手的藏身之地。李佩儀找到曾被崔曼姝欺辱的周賀蘭，但與其死無關，反而與婉順公主有關，她指崔曼姝掉包了馬車貨物成火藥，惟中毒身亡。李佩儀為脫身服下有毒醬汁。

1. 白鹿與王星越四搭有默契

白鹿和王星越曾在《玉樓春》、《周生如故》、《寧安如夢》中合作，二人已有大量對手戲，在《寧安如夢》中白鹿飾演前世被逼自殺的皇后，王星越則是為了白鹿而違背自己信仰的刑科給事中。而是次在《唐宮奇案》中四搭，二人聯手查明寧遠公主死亡真相，令人期待他們的默契表現！

白鹿與王星越二搭，粉絲期待萬分！

2. 白鹿形象有突破 粉絲期待萬分

「勞模」白鹿去年共有3套電視劇上映，當中有兩部同為古裝劇，惟形象都大有不同。在《臨江仙》中，她是四靈仙尊，上演了糾纏三世的情緣；在《白月梵星》中白鹿化身除惡妖的凡人少女白爍；而在《唐宮奇案》中她任內廷侍衛長，大晒好身手！在粉絲 and 原著書迷的期待下，《唐宮奇案》的預約量破300萬。

《唐宮奇案》的預約量破300萬。

3. 《琉璃》、《暗河傳》尹濤執導

《唐宮奇案》由尹濤執導，他善於執導古裝劇，先後參與《琉璃》、《仙台有樹》以及《暗河傳》等作品中。曾任攝影師的尹濤，對於鏡頭以及畫面結構有獨到的見解和呈現手法；除此之外，他的故事節奏和人物情感都恰到好處，令觀眾不禁期待！

尹濤與合鹿殺青合照。

尹濤與王星越殺青合照。

4. OST陣容鼎盛 周深、白鹿有份獻唱

《唐宮奇案》共有8首OST，演唱歌手陣容矚目。去年尾在啟德開唱的「國寶歌手」周演演繹主題曲《謎宮》；女主角白鹿更是身兼兩職獻唱「佩玉鳴鸞曲」《星落火花》；「OST」天后袁亞維亦有份獻唱「焚香燼蕊曲」《罪與花》。眾人的歌聲勢能令觀眾沉浸式觀看劇情！

白鹿有份獻唱OST。

5. 製作團隊用心 布景靚

《唐宮奇案》的製作團隊十分用心，拍攝過程歷時約5個月，劇中的含元殿場景經1：1復刻展現出大唐氣韻。除此之外服裝更處處見細節，由「華為二公主」姚安娜飾演的裴愈是一位醫者，劇組在其服飾上融入傳統刺繡紋理，袖口與裙擺處的暗紋設計凸顯唐制服飾的精緻感，更展現出大氣婉約的古典氣質。

姚安娜飾演裴愈。

